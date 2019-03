غول چینی دنیای تکنولوژی، یعنی شرکت هواوی، به تازگی دو پرچمدار جدید خود را با نام‌های هواوی P30 و P30 Pro معرفی کرده است. هر دو گوشی از پردازنده پرچمدار Kirin 980 بهره می‌برند اما تفاوت‌هایی بین این دو محصول وجود دارد که یکی از آن‌ها، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم است. نسخه Pro از این گوشی‌ها از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند و حتی می‌تواند به صورت معکوس و بی‌سیم، گوشی‌ها و گجت‌های دیگر را شارژ کند. اما نسخه معمولی دارای هیچ کدام از این دو ویژگی نیست و از همین رو، شرکت هواوی در سکوت خبری، یک قاب محافظ برای هواوی P30 ساخته که پشتیبانی از شارژ بی‌سیم را به این گوشی اضافه می‌کند.

در لبه پایینی این قاب محافظ، آهن ربا نیز وجود دارد که به کمک آن می‌توان این گوشی را به دیگر وسیله جانبی هواوی که یک هولد خودرو است، متصل کرد.

همچنین باید اشاره کنیم که این قاب، پشتیبانی از شارژ وایرلس را تا سرعت ۱۰ وات به گوشی هواوی P30 اضافه می‌کند در صورتی که هواوی P30 Pro به خودی خود از شارژ بی‌سیم با سرعت ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. فکر می‌کنیم همین که پشتیبانی از شارژ بی‌سیم را می‌توان به این گوشی اضافه کرد، کافی است و کمتر کسی از سرعت کمتر آن نسبت به P30 Pro، شکایتی خواهد داشت.

این قاب محافظ، به پورت USB-C موجود در پایین گوشی وصل می‌شود اما همزمان یک پورت USB-C دیگر در اختیار کاربران می‌گذارد تا از این نظر مشکلی وجود نداشته باشد. این محصول، در وب‌سایت هواوی قرار گرفته اما هنوز خبری از قیمت یا زمان عرضه این وسیله جانبی در دسترس نیست. شما درباره این قاب چه فکر می‌کنید و به طور کل آیا از شارژ بی‌سیم استفاده می‌کنید؟

