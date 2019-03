لنوو Z6 Pro با دوربین صد مگاپیکسلی عرضه خواهد شد!

مراسم معرفی گوشی جدید لنوو در نمایشگاه موبایل بارسلون را به یاد دارید که این شرکت قرار بود یک گوشی ۵G با دوربینی با رزولوشن بیش از صد مگاپیکسل عرضه کند؟ حالا به نظر می‌رسد که این شرکت می‌خواهد دوربین صد مگاپیکسلی را در پرچمدار آینده خود که لنوو Z6 Pro نام دارد، قرار دهد.

هنوز هیچ نشانه‌ای از وجود این گوشی در دسترس نیست اما امروز مدیرعامل شرکت لنوو پستی درباره یک گوشی در شبکه اجتماعی Weibo منتشر کرد و زیر آن یک هشتگ نوشته که اگر آن‌را ترجمه کنیم، به عبارت ۱۰۰MP می‌رسیم.

از این موضوع از یک جنبه تعجب نمی‌کنیم چرا که چندی پیش مشخص شد تعدادی از پردازنده‌های کنونی کوالکام، از دوربین تا رزولوشن صد مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کنند. این گوشی نیز اگر عرضه شود دارای پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ خواهد بود و در کنار این پردازنده، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی وجود خواهد داشت.

نمایشگر این گوشی نیز به احتمال بسیار زیاد، دارای هیچ بریدگی در بخش بالایی خود نیست و با اندازه ۶.۵۹ اینچی خود، رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود باتری این گوشی نیز ۳۵۰۰ میلی‌آمپری باشد و این‌ها تنها اطلاعاتی هستند که از این گوشی لو رفته و ممکن است در محصول نهایی، برخی از این اعداد و ارقامی که گفتیم، تغییر کند.

در هر صورت، هنوز نمی‌دانیم که سنسور صد مگاپیکسلی دوربین لنوو Z6 Pro به چه صورت خواهد بود. شاید لنوو با استفاده از چند سنسور به این رزولوشن برسد یا شاید واقعا یک سنسور صد مگاپیکسلی برای این گوشی درنظر گرفته باشد. در هر صورت باید صبر کنیم تا این گوشی در آینده نزدیک معرفی شود و با آن آشنا شویم. تا آن زمان، شما درباره یک گوشی با دوربین صد مگاپیکسلی چه فکر می‌کنید؟ آیا رزولوشن صد مگاپیکسلی دوربین لنوو Z6 Pro می‌تواند دوربین چهارگانه هواوی P30 Pro را شکست دهد؟

منبع: GSMArena

