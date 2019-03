شرکت هواوی، دو روز پیش دو گوشی پرچمدار هواوی P30 و هواوی P30 Pro را معرفی کرد و حالا به نظر می‌رسد یک گوشی دیگر به عضو این خانواده اضافه شده است. روز گذشته در وب‌سایت هواوی شاهد گوشی جدیدی به نام Huawei P30 Lite بودیم و این گوشی اولین بار در سایت کانادایی هواوی دیده شده است.

اگرچه استفاده از عبارت P30 در نام این گوشی ممکن است کمی گیج کننده باشد اما این محصول نسخه لایت خواهد بود و در اصل یک میان‌رده به حساب می‌آید. فعلا می‌دانیم که در این گوشی پردازنده Kirin 710 در کنار ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی وجود خواهد داشت. همچنین احتمالا این گوشی در کشور فیلیپین با رم ۶ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی عرضه خواهد شد. هواوی P30 Lite دارای سه دوربین در بخش پشتی خواهد بود که این گوشی را تبدیل به اولین نسخه لایت از گوشی‌های هواوی می‌کند که بیش از دو دوربین در بخش پشتی خود دارد.

عکس

این دوربین‌ها شامل دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی با زاویه دید عریض و یک دوربین دو مگاپکیسلی که وظیفه سنجش عمق میدان را خواهد داشت، می‌شود. همچنین دوربین سلفی این گوشی نیز ۳۲ مگاپیکسلی است که در بریدگی قطره مانند در بالای نمایشگر این محصول قرار گرفته است. صحبت از نمایشگر شد و باید بگوییم که در بخش جلویی این محصول یک پنل ۶.۱۵ اینچی LCD دیده می‌شود که رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس دارد. نسبت تصویر این نمایشگر هم ۱۹.۵:۹ خواهد بود که با بسیاری از گوشی‌های اندرویدی دیگر، مشترک است.

هواوی P30 Lite از فناوری شارژ سریع QuickCharge بهره می‌برد و سرعت شارژ باتری این گوشی نیز ۱۸ وات است. خود باتری گوشی نیز ۳۳۴۰ میلی‌آمپری خواهد بود و از طریق یک پورت USB-C شارژ می‌شود.

پیش‌فروش این گوشی از همین حالا آغاز شده و تا روز ۲۱ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. همچنین کسانی که این گوشی را پیش‌خرید می‌کنند، یک Band 3 Pro که دستبند سلامتی است هم به رایگان دریافت می‌کنند. هواوی P30 Lite در رنگ‌های مشکی یا آبی عرضه می‌شود و قیمت آن از ۴۲۹ دلار کانادا آغاز خواهد شد که اگر آن را تبدیل کنیم، به رقم ۳۲۰ دلار آمریکا می‌رسیم که قیمت بسیار خوبی است. شما درباره این گوشی میان‌رده جدید چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post گوشی هواوی P30 Lite در سکوت خبری معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala