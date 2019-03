برای حذف بریدگی نمایشگر، شرکت‌های سازنده به بهره‌گیری از راه‌حل‌های عجیب زیادی روی آورده‌اند اما جدیدترین راه‌حل که ظاهرا برای گوشی اوپو رینو عملی شده، یکی از عجیب‌ترین‌ها محسوب می‌شود. در بخش فوقانی بدنه این گوشی، دوربین سلفی در یک قطعه سه‌گوش تعبیه شده که در مواقع موردنیاز از بدنه بیرون می‌آید.

اگرچه این طرح تا حد زیادی عجیب و غریب است، ولی چندان هم بد نیست؛ روی هم رفته می‌توان آن را ترکیبی از طراحی کشویی اوپو Find X و دوربین پاپ آپ بسیار کوچک و شکننده ویوو V15 پرو در نظر گرفت. همچنین سایت SlashLeaks ویدیویی از این گوشی را منتشر کرده که بر روی این طراحی مهر تایید می‌زند. علاوه بر این، طبق رندرهای منتشر شده در این بخش دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی، فلش و اسپیکر مکالمه تعبیه شده است.

هرچند اوپو رینو هنوز رسما معرفی نشده، اما گفته می‌شود از نمایشگر ۶.۴ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ و اسنپ‌دراگون ۷۱۰ بهره می‌برد. یکی از مدل‌ها مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است و مدل دیگر مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است. در پنل پشتی هم دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی، ۲۰ مگاپیکسلی و سنسور مدت‌پرواز تعبیه شده و انرژی اوپو رینو از طریق باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

منبع: The Verge

منبع متن: digikala