هنوز چندین ماه تا معرفی آیفون ۱۱ فاصله داریم و در رابطه با این گجت مرتبا اخبار و تصاویر جدیدی منتشر می‌شود. حالا اگر این طرح شماتیک صحت داشته باشد، مهر تایید بر طراحی عجیب دوربین سه‌گانه این گوشی می‌زند.

اگرچه تعبیه دوربین در یک ماژول مربعی شکل مشخصه‌ی جدیدی محسوب نمی‌شود و مثلا هواوی سال گذشته برای میت ۲۰ از این نوع طراحی استفاده کرد، اما نکته‌ی حائز اهمیت رویکرد اپل، مربوط به چینش این سه دوربین است. اوایل سال ۲۰۱۹، اکانت توییتری OnLeaks تصویری از این دوربین سه‌گانه را منتشر کرد که روی هم رفته یک مثلث را تشکیل می‌دهند. حالا طبق طرح شماتیک مربوط به تراشکاری این بدنه، ظاهرا اپل می‌خواهد به بهره‌گیری از همین طرح روی بیاورد.

البته در این طرح شماتیک می‌توانیم دلیل اپل را برای اتخاذ این تصمیم جدید حدس بزنیم. به‌عنوان مثال، این طراحی به اپل اجازه می‌دهد که برای تعبیه دوربین سه‌گانه آیفون ۱۱ موقعیت قطعات دیگر را تا حد زیادی تغییر ندهد و همچنین در این ماژول مربعی شکل می‌توانیم دو حفره دیگر را مشاهده کنیم که احتمالا برای فلش و یک سنسور دیگر خواهند بود. در نهایت چنین طراحی عجیبی پتانسیل این را دارد که اعتراض برخی از کاربران را در پی داشته باشد که البته با توجه به سابقه اپل، این اعتراضات دوام چندانی نخواهد داشت.

