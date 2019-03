درآمد هواوی برای اولین بار از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت

ساعاتی قبل شرکت هواوی گزارش مالی مربوط به عملکرد مالی خود در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد که در آن شاهد افزایش ۱۹.۵ درصدی درآمد این شرکت نسبت به سال ۲۰۱۷ هستیم. همچنین نسبت به این سال، درآمد حاصل از فروش گوشی‌های هواوی ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است و مجموع درآمد هواوی در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۷.۱۳ میلیارد دلار می‌رسد و این اولین باری است که هواوی موفق شده از مرز درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عبور کند.

از لحاظ سود کلی هم شاهد افزایش ۲۸ درصدی نسبت به ۲۰۱۷ هستیم و در مجموع این شرکت ۸.۸ میلیارد دلار سود برای خزانه خود به ارمغان آورده و روی هم رفته، ۲۰۱۸ سال بسیار خوبی برای این شرکت چینی بوده است. علی‌رغم این موفقیت گسترده، دولت آمریکا برای هواوی‌ شرکت را از رو بسته و شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی را ندارند و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی مشتریان بسیار مهمی برای هواوی‌ محسوب می‌شوند.

در اوایل ماه مارس، هواوی‌ از دولت آمریکا به خاطر عدم ارائه مدارک برای اتهام‌های مطرح شده شکایت کرد. در سال ۲۰۱۶، هواوی‌ اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۱ می‌خواهد به بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند بدل شود. در حال حاضر، چه از نظر عرضه و چه از لحاظ سهم بازار، گوشی‌های هواوی‌ بعد از سامسونگ مقام دوم را از آن خود کرده‌اند و اپل هم به‌دنبال آن‌ها حرکت می‌کند. علی‌رغم تمام مشکلاتی که دولت آمریکا برای این شرکت ایجاد کرده، به‌نظر می‌رسد هیج قدرت سیاسی نمی‌تواند مانع از رسیدن هواوی‌ به هدف خود شود.

