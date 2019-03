وضعیت وخیم بخش موبایل سونی خبر جدیدی به حساب نمی‌آید و مرتبا خبرهای زیادی در مورد بدتر شدن وضعیت آن منتشر می‌شود. مقام‌های ارشد شرکت سونی هم مطمئنا از این وضعیت به‌خوبی خبر دارند و اخیرا اقداماتی را برای بهبود وضعیت گوشی‌های سونی انجام داده‌اند. حالا ظاهرا شرکت سونی با ادغام کردن بخش‌های مختلف قصد دارد این بخش شکست خورده را پشت سر بخش‌های موفق این کمپانی مخفی کند.

طبق اعلام این شرکت، بخش‌های موبایل، تلویزیون، سیستم‌های صوتی و دوربین یکپارچه می‌شوند و واحد جدیدی به نام Electronics Products & Solutions ایجاد می‌شود. تحلیلگران می‌گویند که سونی با این کار می‌خواهد وضعیت حقیقی بخش موبایل این شرکت را مخفی کند. با این کار، سونی‌ به جای این که آمار دقیقی از وضعیت فروش دوربین‌ها، تلویزیون‌ها و گوشی‌ها را اعلام کند، یک آمار کلی منتشر خواهد کرد. این یک استراتژی معمول کمپانی‌هایی است که می‌خواهند آمار بخش ضعیف‌تر را مخفی نگه دارند.

البته سونی‌ این تصمیم را اینگونه توجیه می‌کند که آن‌ها با این کار قصد دارند ارتباط بین بخش‌های مختلف را بهبود ببخشند. در همین زمینه می‌توانیم به اظهارنظر یکی از مقام‌های ارشد سونی‌ اشاره کنیم که اعلام کرد عملکرد ضعیف دوربین گوشی‌های سونی‌ به رقابت بین بخش دوربین و موبایل برمی‌گردد.

طبق اعلام سونی، این تغییرات گسترده از سه روز دیگر یعنی ۱ آوریل عملی می‌شود. در نهایت باید ببینیم که این تغییرات چه نتایجی را برای این شرکت به ارمغان می‌آورند.

