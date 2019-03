نوکیا در تاریخ ۲۷ آوریل سال ۲۰۰۵ میلادی که به روایتی یک روز چهارشنبه‌ی زیبا بوده است، از سری جدید گوشی‌های هوشمند خود با نام سری N رونمایی کرد. گوشی‌های سری جدید N، که نوکیا از آن‌ها با عنوان «نسل بعدی» یاد می‌کرد، به طور ویژه روی قابلیت‌های چندرسانه‌ای مانند عکاسی، فیلم‌برداری و موسیقی تمرکز داشتند. کوچک‌ترین عضو این خانواده‌ی جدید، نوکیا N70 نام داشت که امروز در موزه گجت‌های رتروی دیجی‌کالا مگ میزبان آن خواهیم بود.

شاید با شنیدن عنوان «قابلیت‌های چندرسانه‌ای» انتظار داشته باشید حداقل در مورد یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و یک صفحه‌نمایش ۶ اینچی با دقت QHD صحبت کنیم. ولی با توجه به این که ما سوار بر ماشین زمان به بیش از یک دهه پیش سفر کرده‌ایم بهتر است انتظاراتتان را کمی تعدیل کنید.

نوکیا N70 به یک دوربین ۲ مگاپیکسلی مجهز بود که در پشت یک قاب کشویی قرار داشت. قاب کشویی دوربین در آن زمان چیز جدیدی محسوب نمی‌شد، ولی اگر واقعا خود را در آن روزگار فرض کنید، باید با شنیدن «دوربین ۲ مگاپیکسلی» نفستان در سینه حبس شود!

نوکیا N70 به یک صفحه‌نمایش ۲.۱ اینچی TFT با رزولوشن ۱۷۶ در ۲۰۸ مگاپیکسل مجهز بود. این رزولوشن در حال حاضر حتی برای ساعت‌های هوشمند هم موجب شرمندگی است، ولی نوکیا در سال ۲۰۰۵ امکان پخش ویدیو به صورت تمام صفحه روی N70 را یک قابلیت مهم اعلام می‌کرد.

گفته می‌شود N70 در زمان خود بیشترین حافظه‌ی داخلی را داشته است. حدس می‌زنید حافظه‌ی داخلی نوکیا N70 چقدر باشد؟ ۱۶ گیگابایت؟ ۸ گیگابایت؟ ۴ گیگابایت؟ نه! نوکیا N70 تنها ۳۲ مگابایت حافظه‌ی داخلی داشت. البته نوکیا لطف می‌کرد و در داخل جعبه‌ی بعضی از گوشی‌ها یک مموری کارت ۶۴ مگابایتی هم قرار می‌داد!

از نظر نرم‌افزاری، نوکیا N70 از رابط کاربری سری ۶۰ نسخه‌ی دوم با فیچر پک ۳ روی سیستم‌عامل سیمبین نسخه‌ی ۸.۱ استفاده می‌کرد. راستش را بخواهید همان زمان هم خیلی از ما از این همه عنوان چیز زیادی سر در نمی‌آوردیم، ولی فکر می‌کردیم این بهترین چیزی است که می‌توانیم گیر بیاوریم!

نوکیا N70 از نسل سوم شبکه‌های مخابراتی یا ۳G هم پشتیبانی می‌کرد و امکان برقرار کردن تماس تصویری با دوربین جلوی ۰.۳ مگاپیکسلی را داشت. البته در ایران خیلی از ما آن زمان هنوز مشغول سر و کله زدن با صدای جیرجیر مودم دایلاپ بودیم!















در مجموع نوکیا N70 یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های زمان خود محسوب می‌شد و احتمالا سود خوبی را هم برای نوکیا به ارمغان آورده بوده است. نوکیا در سال ۲۰۰۶ نسخه‌ی جدیدی از N70 را با عنوان Music Edition تولید کرد که به سیستم صدای قوی‌تر، مموری کارت ۱ گیگاباتی، آداپتور هدفون و دکمه‌ی موسیقی اختصاصی مجهز شده بود.

