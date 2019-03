۱۸ ماه پس از معرفی، اپل شب گذشته عرضه‌ی این پد شارژ را رسما لغو کرد. در بیانیه منتشر شده از جانب قائم‌مقام ارشد بخش مهندسی سخت‌افزار اپل آمده: «بعد از تلاش‌های فراوان، ما به این نتیجه رسیدیم که ایرپاور نمی‌تواند به استانداردهای بالای ما دست پیدا کند و این پروژه را کنار گذاشته‌ایم. از مشتریانی که چشم‌انتظار عرضه‌ی این محصول بودند عذرخواهی می‌کنیم. ما همچنان معتقدیم که آینده بی‌سیم است و در راستای بهبود تجربه کاربری این حوزه تلاش خواهیم کرد.»

ایرپاور در سپتامبر ۲۰۱۷ در کنار آیفون X و ایرپاد معرفی شد. اپل در آن زمان اعلام کرد که این پد شاژ به‌صورت همزمان می‌تواند آیفون، اپل واچ و ایرپاد را شارژ کند. همچنین ایرپاور قرار بود با سینک کردن روند شارژ این گجت‌ها با آیفون، وضعیت شارژ این موارد در نمایشگر آیفون نمایش داده شود.

با این حال، ظاهرا طراحی این پد شارژ بیش از حد جاه‌طلبانه بوده و اپل نتوانست آن را به واقعیت تبدیل کند. اگرچه در حال حاضر هم پدهای شارژ بی‌سیم که قادر به شارژ همزمان چندین گجت باشند وجود دارند، اما معمولا بسیار بزرگ هستند که اندازه آن‌ها به وجود فاصله کافی بین سیم‌پیچی‌ها برمی‌گردد. اما اپل می‌خواست ایرپاور را با اندازه‌ی بسیار کوچکی روانه‌ی بازار کند.

تاخیر و البته عدم عرضه این محصول، واکنش تعداد زیادی از کاربران را در پی داشته است. البته اپل در زمینه‌ی تاخیر در ارائه‌ی محصولات بی‌سابقه نیست. به‌عنوان مثال کیس مربوط به شارژ بی‌سیم ایرپاد که آن را در سال ۲۰۱۷ نمایش داد، بالاخره در هفته گذشته عرضه شد. هوم پاد هم یکی از دیگر از محصولات اپل است که بعد از مدت‌ها تاخیر عرضه شده است. در این میان، گفته می‌شود که اپل در چند سال گذشته مشغول کار بر نسل جدید مک پرو بوده است ولی هنوز معلوم نیست چه زمانی عرضه می‌شود.

در رابطه با ایرپاور هم باید بگوییم که شاید اپل در آینده‌ی نه‌چندان دور که ساخت چنین محصولی امکان‌پذیر باشد، دوباره این پروژه را راه بیندازد. اما تا اطلاع ثانوی باید پرونده ایرپاور را مختومه بدانیم و برای شارژ بی‌سیم آیفون و کیس ایرپاد، باید به شارژرهای بی‌سیم معمولی بسنده کنید.

منبع: GSM Arena

