بعد از اینکه سونی اعلام کرد بخش موبایل را با بخش‌های تلویزیون، سیستم‌های صوتی و دوربین یکپارچه می‌کند، حالا ظاهرا برای کاهش هزینه‌های بخش موبایل می‌خواهد کارهای بیشتری را انجام دهد. اگرچه این موضوع هنوز رسما اعلام نشده، اما طبق گزارش Nikkei Asian Review این کمپانی ژاپنی تا سال ۲۰۲۰ حدود نیمی از کارکنان بخش موبایل را برکنار خواهد کرد. چنین درصدی بسیار بالا است و این تصمیم گریبان حدود ۲۰۰۰ نفر از نیروها را خواهد گرفت که یا به‌طور کلی اخراج می‌شوند یا اینکه به بخش‌های دیگر این کمپانی انتقال می‌یابند.

بخش موبایل سونی هر ساله بخشی از کارمندان خود را اخراج می‌کند.

با وجود اینکه سونی در چند سال گذشته بارها تعداد کارکنان بخش موبایل را کاهش داده، ولی همچنان یک بخش بسیار ضررده برای این شرکت محسوب می‌شود. یکی دیگر از اقدامات سونی برای کاهش هزینه‌ها، محدود کردن فروش گوشی‌های سونی در برخی از مناطق است. ظاهرا، سونی در جنوب‌شرق آسیا و بسیاری از دیگر مناطق جهان فروش گوشی‌های خود را متوقف می‌کند یا فقط تعداد اندکی از آن‌ها را به فروش خواهد رساند و در عوض می‌خواهد توجه خود را معطوف به اروپا و شرق آسیا کند.

این دومین بار در ۵ سال گذشته که بخش موبایل سونی‌ تعداد زیادی از نیروهای خود را اخراج می‌کند. در سال ۲۰۱۴، این بخش شرکت سونی‌ حدود ۱۰۰۰ کارمند خود را اخراج کرد که این اقدام هم برای کاهش ضررها کافی نبود و به همین خاطر هر ساله تعدادی از نیروهای این بخش اخراج می‌شوند.

