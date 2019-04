هواوی تا حد زیادی روی موفقیت گوشی‌های تاشو حساب کرده و مدیرعامل این شرکت طی یک مصاحبه از انتظارات کوتاه‌مدت خود از این تکنولوژی پرده برداشته است.

از آنجایی که این تکنولوژی نوظهور است، در حال حاضر تمرکز هواوی عمدتا معطوف به میت ایکس است که در ماه ژوئن روانه‌ی بازار می‌شود. هواوی قبول دارد که قیمت این گوشی بسیار بالا است ولی با افزایش کاربران چنین گوشی‌هایی، قیمت آن‌ها هم کاهش می‌یابد. در حقیقت، طبق برنامه‌ریزی‌های این شرکت، تا دو سال دیگر قیمت این گوشی‌ها به قیمت پرچم‌داران می‌رسد.

کاهش تدریجی قیمت‌ها به معنای عرضه‌ی تعداد بیشتری از گوشی‌های تاشو از طرف هواوی‌ است.

این کاهش تدریجی قیمت‌ها به معنای عرضه‌ی گوشی‌های تاشو بیشتر از طرف هواوی‌ است و تا سال ۲۰۲۱ احتمالا نیمی از پرچم‌داران این کمپانی از چنین نمایشگرهایی بهره می‌برند. اگرچه هواوی‌ نسبت به موفقیت این گجت‌ها بسیار امیدوار است، ولی به‌خوبی می‌داند که در نهایت برخی از کاربران علاقه‌ی چندانی به این نوع طراحی نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند که از گوشی‌های سنتی استفاده کنند. به همین خاطر مطمئنا گوشی‌های معمولی به این زودی‌ها کنار نمی‌روند و خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

منبع: Phone Arena

The post تا سال ۲۰۲۱ نیمی از پرچم‌داران هواوی از نمایشگر تاشو بهره می‌برند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala