تصاویر رسمی اوپو رینو لو رفت و خبری از دوربین پریسکوپی نیست

آقای Brian Shen از مدیران ارشد شرکت اوپو، در ماه‌های گذشته مدام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی Weibo، اعلام کرده بود که اوپو در ماه آوریل یک گوشی با دوربینی با زوم ده برابر اپتیکال، معرفی خواهد کرد. در این مدت، این خبر در کنار عرضه سری جدید گوشی‌های اوپو با نام رینو، موجب شده بود که بسیاری تصور کنند که اوپو رینو، گوشی خواهد بود که دوربینی پریسکوپی دارد. حالا تصاویر رندر خبری از گوشی اوپو رینو در وب‌سایت JD منتشر شده که نشان می‌دهد خبری از دوربین پریسکوپی در پشت این گوشی نیست و به جای آن شاهد دوربین دوگانه هستیم.

جدا از نبود دوربین پریسکوپی، طراحی این دستگاه نیز جذابیت خاصی دارد و رنگ‌هایی که اوپو رینو در آن‌ها عرضه می‌شود نیز جذاب و متنوع است. همچنین نمایشگر دستگاه بدون هیچ‌گونه بریدگی است که اوپو برای استفاده از این طراحی، مجبور شده دوربین سلفی را به صورت پاپ‌آپ، در لبه بالایی محصول قرار دهد.









شرکت اوپو پیش از این به صورت رسمی تایید کرده بود که قرار است گوشی اوپو رینو را در رنگ‌های بنفش، صورتی، سبز و مشکی ببینیم و حالا این اولین بار است که این گوشی را در رنگ‌های گفته شده می‌بینیم. از نظر دوربین نیز در بخش پشتی این گوشی شاهد دو دوربین هستیم که احتمالا دوربین اصلی از نوع ۴۸ مگاپیکسلی خواهد بود و دوربین بالای آن یا لنزی با زاویه عریض دارد و یا دوربینی معمولی‌تر برای سنجش عمق میدان خواهد بود. البته این‌ها تنها حدسیات هستند و ممکن است در گوشی نهایی، شاهد مشخصات متفاوتی در بخش دوربین باشیم.

نمایشگر بدون حاشیه دستگاه نیز احتمالا پنلی از نوع AMOLED خواهد داشت چرا که خبری از سنسور اثر انگشت روی بدنه این گوشی نیست. این یعنی احتمال بسیار زیاد، سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر قرار می‌گیرد که برای این موضوع، باید تکنولوژی ساخت نمایشگر از نوع AMOLED باشد. رزولوشن و اندازه این نمایشگر هنوز مشخص نیست و خبری از مشخصات سخت‌افزاری این گوشی نیز نداریم. اما در مجموع اوپو قصد دارد با سری رینو، حضور پررنگ‌تری در بازارهای جهانی داشته باشد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

