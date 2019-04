ساعاتی قبل در چند مطلب جداگانه به دروغ‌های شرکت گوگل برای روز اول آوریل امسال پرداختیم. اما تنها گوگل نیست که به این روز علاقه‌ی زیادی دارد و بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی برای اول آوریل دروغ‌های جذابی را مطرح می‌کنند که در این مطلب می‌خواهیم به تعدادی از جذاب‌ترین آن‌ها نگاهی بیندازیم.

دولینگو نوتیفیکیشن‌های واقعی برای کاربران می‌فرستد

دانلود mp4

تیم توسعه‌دهنده اپلیکیشن معروف دولینگو برای اینکه انجام تمرین‌ها را به کاربران یادآوری کنند، تصمیم گرفته‌اند از روش جدید بهره ببرند. در این اپلیکیشن، معمولاً برای این کار نوتیفیکیشن‌هایی در گجت به نمایش درمی‌آید، ولی مطمئناً یک عروسک بزرگ جغد بهتر می‌تواند کاربران را برای انجام این کار متقاعد کند.

بله، در هرجایی که باشید وقتی این نوتیفیکیشن‌ها را نادیده بگیرید، این عروسک بزرگ پدیدار می‌شود و طبق اعلام دولینگو، می‌توانید سه نوع عروسک را انتخاب کنید؛ عروسک مشوق، عروسک ناامید و عروسک پرخاشگر. هنوز معلوم نیست که اگر دسترسی لوکیشن این اپلیکیشن را ببندید این عروسک همچنان می‌تواند شما را پیدا کند یا نه.

نوکیا ۹ از دوربین مجهز به اشعه ایکس بهره می‌برد

احتمالاً می‌دانید که در پنل پشتی نوکیا ۹ دوربین‌های زیادی تعبیه شده، ولی آیا می‌دانستید که یکی از دوربین‌ها مجهز به سنسور ToF نیست بلکه از سنسور اشعه ایکس بهره می‌برد؟ این خبر را رییس بخش محصول HMD Global با انتشار یک توییت اعلام کرده است. این مدیر ارشد اعلام کرده که این مشخصه جذاب با نصب یک اپلیکیشن موجود در پلی استور فعال می‌شود.

معرفی اتومبیل برقی توسط وان‌پلاس

دانلود mp4

وان‌پلاس هم تصمیم گرفته در روز اول آوریل اولین اتومبیل برقی خود را تحت عنوان WarpCar معرفی کند. در کنار این ویدیو یوتیوب، یک لینکی هم قرار گرفته که حاوی اطلاعات بیشتری است. این برند چینی اعلام کرده که این خودروی برقی تنها در عرض ۲۰ دقیقه کامل شارژ می‌شود و ۰ تا ۱۰۰ آن هم فقط ۳ ثانیه طول می‌کشد و شارژ آن تا ۲۹۰ مایل دوام می‌آورد. در نهایت وان‌پلاس خاطرنشان کرده که کاربران با وان‌پلاس ۶T می‌توانند این اتومبیل را آنلاک کنند.

بهره‌گیری از تراشه اگزینوس برای کامپیوتر دسکتاپ

تراشه اگزینوس ۹۸۲۰ روی هم رفته تراشه بسیار قدرتمندی است که قدرت پردازشی تعداد زیادی از گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ را تأمین می‌کند. حالا سامسونگ با ارائه‌ی یک رابط، استفاده از این تراشه را برای کامپیوترهای دسکتاپ امکان‌پذیر کرده است. این ماژول را می‌تواند مانند رابط SD برای کارت‌های microSD در نظر گرفت.

در سایت بخش نیمه‌هادی سامسونگ آمده که با استفاده از این رابط، کاربران به‌راحتی می‌توانند از تراشه قدرتمند اگزینوس را برای لپ‌تاپ یا کامپیوتر دسکتاپ خود استفاده کنند. این کمپانی کره‌ای اعلام کرده که افراد با استفاده از این تراشه می‌توانند قدرت مربوط به بخش پردازش هوش مصنوعی، GPU و حتی مودم آن را برای کامپیوتر خود به ارمغان بیاورند.

ارائه‌ی دو آپدیت جدید پوکوفون F1 برای افزودن قابلیت‌های مربوط به سگ‌ها

پوکوفون F1 یکی از محبوب‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین گوشی‌های موجود در بازار عرضه می‌شود و از زمان عرضه، شیائومی آپدیت‌های قابل توجهی را برای آن منتشر کرده است. با این حال، شیائومی تصمیم گرفته به یمن روز فرخنده اول آوریل دو آپدیت دیگر را هم برای این گوشی عرضه کند.

هر دوی این آپدیت‌ها قابلیت‌های جدید مربوط به سگ‌ها را برای این گوشی به ارمغان می‌آورند. یکی از آن‌ها به شما اجازه می‌دهد که صورت سگ خود را اسکن کنید تا مطمئن شوید این همان سگ شما است. دومین آپدیت هم توانایی ترجمه حرف‌های سگ‌ها را امکان‌پذیر می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد ارتباط بهتری با سگ خود برقرار کنند.

تغییر کاربری باجه‌های تلفن توسط T-Mobile

دانلود mp4

آیا تابه‌حال در یک خیابان شلوغ برای صحبت کردن با گوشی به مشکل برخورده‌اید؟ چنین مشکلی بسیار رایج است و خوشبختانه شرکت T-Mobile برای حل این معضل تصمیم گرفته باجه‌های Phone BoothE را بسازد. این باجه اساساً یک عایق صوتی است که به افراد اجازه می‌دهد به‌راحتی در مکان‌های شلوغ با گوشی خود صحبت کنند. این اپراتور مخابراتی می‌گوید باجه مذکور با گوشی کاربران باز می‌شود، استفاده از آن برای کاربران T-Mobile رایگان است و در داخل باجه هم می‌توان گوشی را به یک نمایشگر بزرگ وصل کرد.همچنین این اپراتور مخابراتی نسخه پرتابل آن هم معرفی کرده که به قول این شرکت یک کارتن مقوایی ساده است.

