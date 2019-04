مایکروسافت مدل جدید سرفیس بوک ۲ را معرفی کرد

شرکت مایکروسافت در سکوت خبری، مدل‌های جدید لپ تاپ سرفیس بوک ۲ را عرضه کرد. این غول دنیای نرم‌افزار، پردازنده‌های نسل هشتم اینتل را به این سری از لپ‌تاپ‌های خود آورده است. پردازنده نسل هشتم و چهار هسته‌ای Core i5 برای مدل ۱۳ اینچی سرفیس بوک ۲ در نظر گرفته است و در کنار این مدل جدید، مدل قدیمی که پردازنده دو هسته‌ای Core i5 نسل هفتم را داشت نیز با تخفیف و با قیمت ۱۲۹۹ دلار به فروش می‌رساند. مدل جدید، قیمت ۱۴۹۹ دلاری دارد و مدل دقیق پردازنده آن i5-8350U است که می‌تواند تا حداکثر سرعت ۳.۶ گیگاهرتز، پردازش داشته باشد.

این مدل جدید همچنان از حافظه فلش ۲۵۶ گیگابایتی در کنار ۸ گیگابایت رم بهره می‌برد. درواقع تنها تفاوت ایجاد شده، پردازنده است اما از آن‌جایی که حالا به جای پردازنده دو هسته‌ای، شاهد پردازنده چهار هسته‌ای هستیم، عملکرد این لپ‌تاپ نسبت به نسل قبلی خود، بسیار بهتر شده است. در سرفیس پرو ۶ که مایکروسافت پردازنده‌های چهار هسته‌ای جدید را جایگزین پردازنده‌های دو هسته‌ای قدیمی کرد، شاهد افزایش عملکرد تا سطح بسیار خوبی بودیم و حالا همین اتفاق، در سکوت خبری برای سرفیس بوک ۲ رخ داده است.

همچنین نسخه‌های ۱۵ اینچی از سرفیس بوک ۲ نیز با پردازنده‌های نسل هشتمی اینتل عرضه می‌شوند. شرکت مایکروسافت قرار است در تاریخ ۲۸ فروردین مراسمی را در شهر نیویورک برگزار کند. انتظار می‌رود در این مراسم، جزئیات نسل جدید سرفیس هاب ۲ را شاهد باشیم و لوازم جانبی جدید مایکروسافت را هم در این مراسم ببینیم.

