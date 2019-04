همانطور که شرکت نوکیا و HMD وعده داده بودند، امروز گوشی نوکیا X71 در کنار گوشی نوکیا ۹ PureView در کشور تایوان معرفی شدند. نوکیا ۹ را که می‌شناسیم؛ گوشی جدیدی که توجهات را به سمت خود جلب کرده، نوکیا X71 است که اولین گوشی نوکیا با نمایشگر حفره‌دار به حساب می‌آید. همچنین این گوشی اولین محصول خانواده X از گوشی‌های نوکیا است که در کشوری خارج از چین، عرضه می‌شود.

این گوشی میان‌رده، نمایشگری ۶.۳۹ اینچی با رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس دارد و نسبت نمایشگر به سطح جلویی این گوشی، عدد فوق العاده ۹۳ درصد را نشان می‌دهد. رسیدن به نسبت ۹۳ درصدی نمایشگر به سطح جلویی گوشی، نیازمند کاهش حاشیه‌ها و همچنین کم کردن جای دوربین سلفی تا جای ممکن بوده و راهکار نوکیا برای این موضوع، قرار دادن دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی این گوشی، در حفره‌ای در بالای نمایشگر است. در زیر این نمایشگر، پردازنده اسنپدراگن ۶۶۰ قرار گرفته و در کنار آن ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی وجود خواهد داشت. همچنین حافظه این گوشی را می‌توان به کمک کارت حافظه، تا ۲۵۶ گیگابایت افزایش داد.

در بخش پشتی این گوشی، نوکیا X71 هیجان‌انگیزتر هم می‌شود. در این قسمت شاهد دوربین سه گانه این محصول و برند زایس هستیم. دوربین اصلی این گوشی ۴۸ مگاپیکسلی است و یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با زاویه عریض هم در این گوشی وجود خواهد داشت. در نهایت دوربین سوم، یک سنسور ۵ مگاپیکسلی دارد و این دوربین تنها برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره، کاربرد خواهد داشت.

در کنار دوربین‌های سه گانه این گوشی، فلش LED و در زیر این مجموعه، شاهد سنسور اثر انگشت نوکیا X71 هستیم. در این گوشی همچنین یک پورت ۳.۵ میلی‌متری برای اتصال هدفون هم وجود دارد که این روزها چیز نایابی به حساب می‌آید.

نوکیا X71 تحت پلتفرم Android One عرضه خواهد شد و از ابتدا اندروید پای روی این گوشی نصب شده است. باتری این محصول ۳۵۰۰ میلی‌آمپری خواهد بود که با شارژر سریع ۱۸ واتی که در بسته بندی محصول قرار گرفته، به سرعت شارژ می‌شود.

قیمت این محصول حدود ۳۸۵ دلار تعیین شده و زمان عرضه این گوشی نیز دهم اردیبهشت ماه اعلام شده است. همچنین احتمالا در عرضه جهانی، این گوشی را با نام نوکیا ۸.۱ پلاس، شاهد خواهیم بود. شما درباره این گوشی جدید نوکیا چه فکر می‌کنید؟

