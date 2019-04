همانطور که پیش از این گزارش شده بود، مینگ چی کو-تحلیلگر محصولات اپل-در جدیدترین گزارش خود آورده که آیفون های ۲۰۱۹ از قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس بهره می‌برند. مشابه قابلیتی که در گوشی‌هایی مانند میت ۲۰ پرو و گلکسی اس ۱۰ سامسونگ دیده‌ایم، این قابلیت به آیفون‌های ۲۰۱۹ اجازه می‌دهد که از طریق پنل پشتی خود دیگر گجت‌های مبتنی بر استاندارد شارژ بی‌سیم Qi را شارژ کنند. البته هنوز اطلاعاتی مانند سرعت این شارژ منتشر نشده است.

برای ارائه‌ی این مشخصه، مینگ چی کو اعلام کرده که این گوشی‌ها از باتری‌های بزرگ‌تری بهره می‌برند. آیفون XS مکس دارای باتری ۳۱۷۴ میلی‌آمپر ساعتی است و این تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند ظرفیت باتری جانشین آن بین ۳۴۹۱ تا ۳۶۵۰ میلی‌آمپر خواهد بود. در رابطه با ظرفیت باتری آیفون XS هم پیش‌بینی کرده ظرفیت باتری آن بین ۳۱۸۹ تا ۳۳۲۲ خواهد بود که در مقایسه با باتری ۲۶۵۸ میلی‌آمپری مدل فعلی شاهد افزایش قابل توجهی هستیم.

در رابطه با جانشین آیفون XR هم اعلام کرده می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از باتری با حداکثر ظرفیت ۳۰۸۹ میلی‌آمپری داشته باشیم که در ضمن گفته که این موضوع چندان قطعی نیست. همچنین باید بگوییم که آیفون XR فعلی از باتری ۲۹۴۲ میلی‌آمپری بهره می‌برد.

احتمال بهره‌گیری آیفون های ۲۰۱۹ از شارژر سریع

مینگ چی کو اطلاعات دیگری در رابطه با قابلیت شارژ این گوشی‌ها منتشر نکرده ولی خوشبختانه در این رابطه می‌توانیم به اخبار دیگری رجوع کنیم. بعد از عرضه آیفون‌های مختلف با شارژرهای ۵ واتی، ظاهراً این بار اپل قصد دارد آیفون‌های جدید را همراه با شارژرهای ۱۸ واتی عرضه کند. در حال حاضر مدل ۲۰۱۸ آیپد پرو همراه با چنین شارژری عرضه می‌شود.

در همین ارتباط باید تکرار کنیم که نباید انتظار بهره‌گیری آیفون‌های ۲۰۱۹ از پورت USB-C را داشته باشیم. در ابتدا گزارش‌هایی در ارتباط با احتمال تعبیه‌ی چنین پورت‌هایی منتشر شد که در ادامه منابع مختلف اعلام کردند چنین مشخصه‌ای عملی نشده است.

دوربین‌های بیشتر و نمایشگرهای بهتر

اپل بعد از اینکه برای سه نسل گذشته آیفون‌ها از دوربین دوگانه استفاده کرد، این بار قصد دارد برای اولین بار به بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه روی بیاورد. در این ماژول بار دیگر شاهد تعبیه سنسور اصلی و دوربین تله‌فوتو خواهیم بود که البته در کنار این دو مورد، اپل به احتمال زیادی یک سنسور ToF تعبیه خواهد کرد که می‌تواند کیفیت عکس‌های پرتره را بهبود ببخشد و در زمینه‌ی واقعیت افزوده هم عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد.

طبق گزارش‌ها، جانشین‌های آیفون XS و XS مکس دارای این نوع دوربین خواهند بود و جانشین آیفون XR هم ظاهراً مانند آیفون XS از دوربین دوگانه بهره می‌برد. از دیگر تغییرات مدل‌های پرچم‌دار می‌توانیم به کاهش حاشیه‌ها و کوچک‌تر شدن بریدگی نمایشگر اشاره کنیم. در رابطه با جانشین آیفون XR هم می‌توانیم انتظار بهبودهایی داشته باشیم که البته با توجه به بهره‌گیری آن از نمایشگر LCD معلوم نیست که تا چه حد این بهبودها عملی خواهد شد.

تمام آیفون‌های ۲۰۱۹ در اوایل ماه سپتامبر در کنار نسل پنجم اپل واچ و شاید محصولات سخت‌افزاری دیگر معرفی خواهند شد.

منبع: Phone Arena

