طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، اپل در سال ۲۰۲۰ سه مدل آیفون جدید معرفی می‌کند که تمام آن‌ها از نمایشگرهای اولد بهره می‌برند و اندازه آن‌ها هم نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. اندازه این نمایشگرها از ۵.۴۲ اینچ آغاز می‌شود و به ۶.۰۶ اینچ و در نهایت به ۶.۶۷ اینچ می‌رسد.

کوچک‌ترین آیفون احتمالا جایگزین آیفون ۸ مجهز به نمایشگر ۴.۷ اینچی می‌شود و مدل ۶.۰۶ اینچی جایگزین آیفون ۵.۸ اینچی XS و مدل ۶.۶۷ اینچی هم جایگزین آیفون‌ ۶.۵ اینچی XS مکس خواهد بود. اگر این گزارش صحت داشته باشد، اندازه‌ی بدنه‌ی این آیفون‌ها تفاوت زیادی با نسل فعلی نخواهد داشت زیرا مطمئنا این افزایش اندازه نمایشگر به‌لطف کاهش حاشیه‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

در رابطه با اولد بودن آیفون‌های جدید گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در ابتدا گفته می‌شد تمام آیفون‌های ۲۰۱۹ مجهز به چنین نمایشگری هستند ولی ظاهرا برای آیفون‌های ۲۰۲۰ می‌توانیم انتظار عملی شدن چنین تصمیمی را داشته باشیم. به همین خاطر برای آیفون‌های امسال باید انتظار عرضه دو مدل مبتنی بر نمایشگر اولد را داشته باشیم و جانشین آیفون‌ XR هم از نمایشگر ال‌سی‌دی بهره می‌برد.

