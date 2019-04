شیائومی از فروش ۴ میلیون گوشی ردمی نوت ۷ خبر داد

گوشی‌های سری ردمی نوت ۷ شیائومی بدون شک یکی از مقرون به صرفه‌ترین گوشی‌های موجود در بازار محسوب می‌شوند. علی‌رغم قیمت بسیار پایینی که دارند، از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند. به‌نظر می‌رسد این دو گوشی مورد استقبال گسترده کاربران هم قرار گرفته‌اند و طبق اعلام این شرکت، از زمان عرضه تا حالا بیش از ۴ میلیون دستگاه از این گوشی‌ها به فروش رفته است.

ردمی نوت ۷ و مدل پرو آن از دوربین‌های اصلی ۴۸ و ۵ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی، پورت USB-C و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند. مدل استاندارد مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۰، ۳ تا ۶ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ تا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است. در همین حین، قلب تپنده مدل پرو اسنپ‌دراگون ۶۷۵ است و حافظه رم آن هم بین ۴ تا ۶ گیگابایت در نظر گرفته شده و از ۶۴ تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

رقیب جدید شیائومی در هند، شرکت Realme است که موفق شده در عرض ۳ هفته ۵۰۰ هزار دستگاه جدیدترین گوشی خود یعنی Realme 3 را به فروش برساند. نسخه بازار هند این گوشی از تراشه Helio P70 (Helio P60 برای دیگر بازارها)، ۳ تا ۴ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ تا ۶۴ گیگابایت حافظه قابل افزایش و باتری ۴۲۳۰ میلی‌آمپرساعتی بهره می‌برد.

