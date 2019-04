به‌نظر می‌رسد این روزها سیاست سازندگان گوشی‌های هوشمند در قبال دوربین‌ها، جمله‌ی «هرچه بیشتر، بهتر» است و OnLeaks که یکی از مشهورترین افشاگران صنعت گوشی‌های هوشمند، رندرهایی از جدیدترین گوشی بی‌نام موتورولا منتشر کرده که در پنل پشتی آن شاهد تعبیه دوربین چهارگانه هستیم.

در حال حاضر جزئیات چندانی از این گوشی منتشر نشده ولی می‌توانیم به برخی اطلاعات اشاره کنیم؛ به غیر از دوربین‌های فراوان، ظاهرا این گوشی از نمایشگر ۶.۲ اینچی مجهز به بریدگی قطره‌ای شکل بهره می‌برد که در زیر آن حسگر اثر انگشت تعبیه شده است. از دیگر مشخصه‌هایی که در این رندرها می‌توانیم ببینیم، وجود پورت USB-C و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری است.







برای تعبیه‌ی این تعداد دوربین، می‌تواند دو رویکرد اتخاذ کرد. شایع‌ترین روش، که در مورد گلکسی اس ۱۰ و هواوی P30 پرو شاهدش هستیم، قرار دادن لنزهای مختلف برای ارائه‌ی افکت‌های مختلف عکاسی است. یک روش دیگر که نوکیا ۹ از آن بهره برده، ارائه‌ی چندین دوربین با لنز یکسان است که بتوانند از یک صحنه مشخص نورهای بیشتری را دریافت کنند تا در نهایت منجر به ثبت جزئیات گسترده‌تری شود.

هنوز نمی‌دانیم که موتورولا برای این دوربین چندگانه از چه رویکردی استفاده کرده است اما با توجه به ظاهر یکسان دوربین‌ها و این موضوع که در کنار آن‌ها عبارت «۴۸ مگاپیکسل» به چشم می‌خورد، ظاهرا این شرکت مسیر نوکیا را ادامه داده و به احتمال زیاد شاهد تعبیه ۴ دوربین ۱۲ مگاپیکسلی خواهیم بود.

در رابطه با دیگر موارد مهم مانند اندازه باتری، قیمت، تاریخ عرضه و از همه مهم‌تر نوع تراشه، باید برای انتشار خبرهای بیشتر یا در نهایت معرفی رسمی موتورولا منتظر بمانیم.

منبع: The Verge

The post این گوشی موتورولا از دوربین چهارگانه بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala