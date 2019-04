اگرچه در سال ۲۰۱۹ بسیاری از گوشی‌سازهای اندرویدی نخستین گوشی‌های ۵G خود را روانه‌ی بازار می‌کنند، اما اپل برای این تکنولوژی عجله‌ی زیادی ندارد. در ابتدا گفته می‌شد اولین آیفون ۵G در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود که ظاهرا برای بهره‌گیری از این گجت باید زمان بیشتری منتظر بمانیم.

به‌نظر می‌رسد این مشکل به خاطر چالش‌های مربوط به تامین مودم‌های ۵G پدید آمده است.

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، برای استفاده از آیفون ۵G باید تا سال ۲۰۲۱ منتظر بمانیم. به‌نظر می‌رسد این مشکل به خاطر چالش‌های مربوط به تامین مودم‌های ۵G پدید آمده که دلیل آن هم به عوامل مختلفی برمی‌گردد. یکی از این عوامل، درگیری بین اپل و کوالکام است که در نهایت منجر به توقف استفاده از قطعات کوالکام در گوشی‌های اپل شده است.

همچنین ظاهرا مودم‌های ۵G شرکت اینتل برای آیفون‌های ۲۰۲۰ آماده نخواهند شد و در این گزارش آمده که اپل تمایل چندانی به استفاده از مودم‌های سامسونگ و مدیاتک ندارد. با توجه به این شرایط، اپل برای آیفون‌های ۲۰۲۰ یا باید از مودم‌های اختصاصی استفاده کند یا اینکه عرضه آیفون ۵G را یک سال عقب بیندازد.

روی هم رفته، این اولین باری نیست که اپل برای روی آوردن به تکنولوژی جدید با طمأنینه عمل می‌کند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به تکنولوژی ۴G هم اشاره کنیم که شاهد رویکرد مشابه اپل بودیم.

