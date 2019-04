هواوی و برند زیر مجموعه‌اش یعنی آنر یک بیانیه خبری منتشر کرده‌اند که در آن توضیحاتی برای اهداف آن‌ها ارائه شده است. اگرچه هواوی بار دیگر هدف خود را برای دستیابی به مقام بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند اعلام کرده، در این بیانیه آمده که برند آنر می‌خواهد چهارمین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند شود.

هواوی بارها اعلام کرده که تا انتهای سال جاری می‌خواهد مقام بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند را از آن خود کند اما این هدف‌گذاری برای آنر کمی مبهم است. در این بیانیه خبری به هدف نهایی اشاره شده ولی در مورد زمان‌بندی آن توضیحی ارائه نشده است.

چند روز قبل، هواوی گزارش مالی مربوط به عملکرد خود در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد که طبق آن، این شرکت در این سال درآمد هنگفت ۱۰۵ میلیارد دلاری کسب کرده که نسبت به سال ۲۰۱۷ شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی هستیم. در همین رابطه، می‌توانیم به گزارش مالی سامسونگ اشاره کنیم که چندان دلگرم‌کننده نبود.

آنر هم روی هم رفته وضعیت بسیار خوبی دارد و در این بیانیه خبری آمده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۲۷ درصد محصولات بیشتری توزیع کرده است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که آنر و هواوی زمانی توانسته‌اند این آمار قابل توجه را عملی کنند که در این سال فروش جهانی گوشی‌ها ۳.۱ درصد کاهش داشته است.

در هر صورت، مقام اول همچنان از آن سامسونگ است و این شرکت با عرضه‌ی گلکسی اس ۱۰ و میان‌رده‌های جذاب نشان داده که به این راحتی‌ها نمی‌خواهد مقام خود را از دست بدهد. در هر صورت، باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا هواوی تا آخر امسال می‌تواند اهداف خود را عملی کند یا نه.

