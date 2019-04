تصاویر رندر گوشی موتورولا P40 پلی منتشر شد

ظاهرا موتورولا قصد ندارد فقط یک مدل از گوشی P40 را روانه‌ی بازار کند. این شرکت برای گوشی‌های پایین‌رده خود از پسوند «پلی» (Play) استفاده می‌کند و به همین خاطر P40 پلی مشخصه‌های پر زرق‌وبرقی نخواهد داشت. ساعاتی قبل، نخستین تصاویر رندر این گوشی منتشر شده که به لطف آن‌ها می‌توانیم با قاطعیت زیادی در مورد ظاهر آن صحبت کنیم.

در بخش فوقانی نمایشگر بریدگی قطره‌ای شکل دیده می‌شود و در پنل پشتی هم دوربین دوگانه تعبیه شده است. اندازه نمایشگر ۵.۶ اینچ است و دوربین اصلی هم از سنسور ۱۳ مگاپیکسلی بهره می‌برد. دوربین ثانوی هم به احتمال زیاد برای تشخیص عمق تعبیه شده که البته هنوز در این رابطه اطلاعاتی منتشر نشده است.





حسگر اثر انگشت در پنل پشتی قرار دارد و متاسفانه این گوشی دارای پورت microUSB است. این گوشی از ابعاد ۱۴۷.۷ در ۷۱.۵ در ۹.۲ میلی‌متر بهره می‌برد که البته در بخش دوربین اصلی، بدنه ۰.۲ میلی‌متر ضخیم‌تر می‌شود. روی هم رفته به غیر از ویژگی‌های ظاهری، اطلاعات چندان دیگری در رابطه با این گوشی موتورولا در دست نداریم که مطمئنا به‌زودی خبرهای بیشتری در مورد آن منتشر می‌شود.

البته باید خاطرنشان کنیم که برند P40 مختص کشور چین است و با توجه به عضویت آن در پروژه اندروید وان، باید انتظار بهره‌گیری از عنوان «وان» را برای دیگر بازارها داشته باشیم. اگرچه برای این موضوع هنوز خبری منتشر نشده است ولی با توجه به اینکه P30 پلی با عنوان موتورولا وان عرضه شده، به احتمال زیاد برای جانشین آن هم شاهد تکرار این رویکرد خواهیم بود.

