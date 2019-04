روز گذشته رندرهای گلکسی A90 سامسونگ منتشر شد که طراحی عجیب و غریب آن را نشان می‌داد. حالا، می‌توانیم با اطمینان زیادی به بیشتر مشخصه‌های این گوشی قابل توجه بپردازیم. بر اساس اطلاعات لو رفته از چین، گلکسی A90 که شاید تحت عنوان گلکسی A80 معرفی شود، از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۱۵۰ بهره می‌برد که نسل جدید تراشه‌های ۷۱۰/۷۱۲ است. سامسونگ برای این گوشی، نمایشگر ۶.۷ اینچی اولد در نظر گرفته که رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ به ارمغان می‌آورد. در ضمن به‌لطف ارائه‌ی تکنولوژی انتشار صدا، نیاز به بهره‌گیری از اسپیکر مکالمه برطرف شده است.

این گوشی مبتنی بر طراحی کشویی است که در این بخش سه دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، ۸ مگاپیکسلی و دوربین ToF دیده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه در مورد این دوربین‌ها این است که می‌توانند بچرخند و به همین خاطر برای تماس ویدیویی و عکس‌های سلفی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گلکسی A90 فقط ۲۱۹ گرم وزن دارد و اندازه آن هم ۷۶.۵ در ۱۶۵ در ۹ میلی‌متر است. انرژی آن از طریق یک باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و خوشبختانه از شارژ سریع ۲۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند.







در نهایت باید خاطرنشان کنیم که این اطلاعات هنوز از طرف منابع مختلف تایید نشده‌اند و به همین خاطر شاید بخش‌هایی از آن صحیح نباشد. در هر صورت، سامسونگ تصمیم دارد ۵ روز دیگر در تاریخ ۱۰ آوریل از تعدادی از گوشی‌های جدید سری گلکسی A پرده‌برداری کند و به احتمال زیاد در این تاریخ، این گوشی هیجان‌انگیز هم معرفی خواهد شد.

منبع: GSM Arena

The post مشخصات کلیدی گوشی جذاب گلکسی A90 سامسونگ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala