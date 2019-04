اپل در اقدامی جدید و البته غیر منتظره، قیمت بلندگوی هوشمند خود را در تمام کشورهایی که این محصول به صورت رسمی عرضه می‌شود، کاهش داده است. برای مثال در کشور آمریکا، قیمت هوم‌پاد از ۳۴۹ دلار به ۲۹۹ دلار رسیده است. همچنین قیمت هوم‌پاد در بریتانیا نیز از ۳۱۹ پوند به ۲۷۹ پوند کاهش پیدا کرده و در دیگر مناطق دنیا هم به همین ترتیب شاهد کاهش قیمت این محصول اپل هستیم.

به طور کلی اینکه قیمت یک محصول اپل کاهش داشته، موضوعی عجیب است. معمولا محصولات اپل تا پایان دوره تولید خود، قیمت‌شان را حفظ می‌کنند. مخصوصا در دنیای کامپیوترهای مک چنینی چیزی را مشاهده می‌کنیم که یک محصول تا چندسال با قیمت ثابت خود عرضه می‌شود تا اینکه در نهایت با نسخه جدید، جایگزین شود.

یک دلیل برای این کاهش قیمت می‌تواند این باشد که فروش این بلندگوی هوشمند، کمتر از انتظارات اپل بوده است و آنطور که کوپرتینویی‌ها انتظار داشتند، تا به امروز سودآوری نداشته است. درواقع با برچسب قیمتی ۳۴۹ دلار، این بلندگو یکی از گران‌ترین بلندگوهای هوشمند بازار به حساب می‌آید. همچنین محدودیت‌های آن از جمله اینکه سیری فقط با اپل موزیک سازگاری دارد را فراموش نکنید. حتی کاربران اندرویدی نیز نمی‌توانند از این بلندگوی هوشمند استفاده کنند چراکه امکان اتصال تنها به کمک AirPlay ممکن است و نمی‌توان تنها به کمک بلوتوث، به این بلندگوی هوشمند وصل شد.

با توجه به این دلایل که به خودی خود از «هوشمند!» بودن این بلندگو می‌کاهد، طبیعی است هوم‌پاد نتوانسته فروش مورد انتظار اپل را برآورده کند و حالا این شرکت مجبور به کاهش قیمت این بلندگو در نقاط مختلف جهان شده است. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بگوییم بین بلندگوهای هوشمند، HomePod یکی از باکیفیت‌ترین خروجی‌های صدا را دارد و در بسیاری از بررسی‌ها، کیفیت صدای این بلندگو مورد تحسین قرار گرفته اما قیمت زیاد و امکانات کم، مانع از محبوبیت بالای این بلندگو شده است.

اپل امیدوار است بتواند با قیمت جدیدی که برای این بلندگو تعیین کرده، خریداران جدید و بیشتری را به سمت این بلندگوی هوشمند جذب کند. مخصوصا در چنین بازاری که بلندگوهای ارزان قیمت آمازون با قابلیت به اتصال بلندگوهای حرفه‌ای‌تر و هوشمند کردن آن‌ها، محبوبیت زیادی دارند و هوم‌پاد راه بسیار سختی در چنین اوضاعی خواهد داشت. اپل همچنین باید سیری را بهبود ببخشد و حتی اگر ممکن است، محدودیت‌های اپل موزیک را هم بردارد تا کاربران اسپاتیفای هم بتوانند به سادگی از این بلندگوها استفاده کنند.

منبع: GSMArena

