از چندین ماه قبل، انتشار گزارش‌های مربوط به عرضه مدل‌های میان‌رده پیکسل ۳ آغاز شد و حالا فروشگاه رسمی گوگل هم با افزودن عنوان پیکسل ۳a، عرضه‌ی این گوشی را تایید کرده است.

این گوشی‌ها از نمایشگرهای ۵.۶ اینچی و ۶ اینچی اولد بهره می‌برند.

اگرچه گوگل به‌سرعت این صفحه را غیرفعال کرده، ولی به هرحال اسکرین‌شات‌های زیادی از آن ثبت شده است. در هر صورت این سایت نام این گوشی‌ها را تایید کرده است. ساعاتی قبل هم گزارشی در رابطه با مشخصات گوشی‌هایی با اسم رمز bonito و sargo منتشر شده است. طبق این اطلاعات و دیگر گزارش‌های منتشر شده، این گوشی‌ها از نمایشگرهای ۵.۶ اینچی و ۶ اینچی اولد بهره می‌برند و مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۰، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی هستند و حداقل یکی از آن‌ها هم دارای جک هدفون خواهد بود. همچنین ظاهرا مدل بزرگ‌تر هم با عنوان پیکسل ۳a ایکس‌ال روانه‌ی بازار می‌شود.

در این گزارش جدید، از این گوشی‌ها تحت عنوان «تجربیات نیمه‌ی سال» یاد شده است که این یعنی به احتمال زیاد گوشی‌های موردنظر در تابستان یا حتی کنفرانس گوگل I/O در فصل بهار معرفی خواهند شد. علاوه بر این، باید خاطرنشان کنیم که شرکت‌ها کمی پیش از معرفی رسمی گوشی‌ها و محصولات خود، تغییراتی در وب‌سایت خود اعمال می‌کنند و همین موضوع می‌تواند نشانه‌ای دیگر برای عرضه‌ی قریب‌الوقوع این گوشی‌ها باشد.

منبع: The Verge

The post سایت گوگل عرضه پیکسل ۳a را تایید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala