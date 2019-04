دو دانشجوی چینی حدود یک میلیون دلار به اپل ضرر زدند!

دو دانشجوی چینی رشته مهندسی از دانشگاه اورگان که ادعا می‌شود اپل را فریب داده‌اند و صدها هزار دلار به این شرکت ضرر زده‌اند، با اتهامات کیفری در دادگاه فدرال آمریکا مواجه شده‌اند. این خبر اولین بار توسط وب‌سایت The Oregonian منتشر شد و این دو دانشجو به کمک تعویض آیفون‌های معیوب، توانسته‌اند ضرر زیادی را به شرکت اپل متحمل کنند.

این دو نفر این کار را در سال ۲۰۱۷ آغاز کردند. ماجرا به صورت دقیق‌تر از آن‌جایی شروع می‌شود که دو نفر، هزاران مدل تقلبی آیفون را از کشور چین وارد آمریکا می‌کنند و سپس به مرور زمان، با ارسال این گوشی‌ها به اپل استور، درخواست گوشی جدید می‌کنند چراکه دستگاه آن‌ها معیوب است و روشن نمی‌شود! در بسیاری از موارد، اپل قبول کرده که گوشی معیوب و البته تقلبی آن‌ها را با یک آیفون واقعی جایگزین کند که همین موضوع برای اپل چیزی حدود ۸۹۵ هزار دلار، هزینه یا ضرر به همراه داشته است.

یکی از این افراد، Yangyang Zhou نام دارد که به تازگی توانسته مدرک مهندسی خود را هم از دانشگاه اورگان دریافت کند. در این پرونده، وی به عنوان مسئول دریافت محموله‌های تقلبی از چین و ارسال آیفون‌های واقعی به چین شناخته شده است. فرد دوم این پرونده نیز Quan Jiang نام دارد که او نیز مدرک مهندسی خود را از کالج Linn Benton Community دریافت کرده و آدرس محل زندگی‌اش در آمریکا با Zhou یکسان بوده است. او محصولات تقلبی را هم به صورت آنلاین و با پست و هم به صورت حضوری به فروشگاه‌های اپل می‌برد و دستگاه جدید را به جای آن‌ها دریافت می‌کرد. پس از ارسال آیفون‌های واقعی دریافت شده از اپل به چین، این گوشی‌ها در این کشور فروخته می‌شدند و سود حاصل از آ«‌ها، به حساب مادر Jiang واریز می‌شد و وی نیز پس از دریافت پول، این پول را به حسابی که Jiang در آمریکا استفاده می‌کند، ارسال می‌کرد.

آنطور که در ماجرای این شکایت نقل شده است، Jiang و Zhou گفته‌اند که نمی‌دانستند گوشی‌هایی که برای تعویض به اپل می‌فرستند، تقلبی است. در حال حاضر هردوی این افراد خارج از بازداشت هستند اما Jiang که سابقا در سال ۲۰۱۸ نیز یک بار متهم شده بود، با GPS به صورت لحظه‌ای دنبال می‌شود. Zhou نیز به صادرات غیر قانونی کالا متهم شده و Jiang هم به قاچاق کالاهای تقلبی و جعل متهم شده است.

مامور اداره امنیت داخلی آمریکا در طرح شکایت خود اعلام کرده که این دو نفر از این جنبه موفق به انجام این کار شده‌اند که کارکنان اپل استور، توانایی تشخیص اصالت کالاهای دریافت شده از این افراد را نداشته‌اند چراکه این گوشی‌ها اصلا روشن نمی‌شده‌اند. اما نحوه جایگزینی کالا توسط اپل به این صورت است که اگر کالا گارانتی یک ساله را داشته باشد، باید تعویض شود و این افراد نیز با این ادعا که گارانتی یک ساله محصولات هنوز به پایان نرسیده، توانسته بودند دستگاه‌های تقلبی را تعویض کنند. اپل هم در این بین هیچ مدرکی برای زمان خرید و فاکتور این دستگاه‌ها از این افراد نخواسته بود.

به طور کلی، Jiang تا به حال ۳۰۶۹ آیفون را برای تعویض برده و اعلام کرده که این گوشی‌ها دارای گارانتی هستند و اپل نیز از این تعداد، ۱۴۹۳ آیفون را برای او تعویض کرده و دستگاهی نو به او تحویل داده است. اگر ارزش هر محصول را به صورت میانگین حدود ۶۰۰ دلار در نظر بگیریم، اپل تقریبا حدود ۹۰۰ هزار دلار در این ماجرا ضرر کرده است. در ماه‌های ژوئن و ژوئیه سال ۲۰۱۷، اپل به آدرس ثبت شده Zhou نامه‌هایی را ارسال کرد و درواقع به Jiang اطلاع داد که این شرکت می‌داند که وی در حال واردات غیر قانونی آیفون‌های تقلبی است اما Jiang به این نامه‌ها نیز واکنشی نشان نداده است.

این دو نفر، تنها افرادی نیستند که سعی دارند از غول‌های تکنولوژی و به این ترتیب، درآمد زایی کنند. سال گذشته نیز یک فرد چینی دیگر در ایالت نیوجرزی، به واسطه ویزای دانشجویی خود حضور داشت و با فروش آیفون‌ها و آیپدهای تقلبی، توانسته بود حدود ۱.۱ میلیون دلار سود به جیب خود بزند. ماه گذشته نیز یک فرد اهل لیتوانی، با ارسال فاکتورهای جعبی از طریق ایمیل و به عنوان یک شرکت سخت افزاری تایوانی، از شرکت‌های گوگل و فیس‌بوک توانسته بود حدود ۱۰۰ میلیون دلار کلاهبرداری کند!

