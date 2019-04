شرکت شیائومی ۹ ساله شد

کمپانی شیائومی که در ۶ آوریل ۲۰۱۰ تأسیس شده و حالا پنجمین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند جهان است، امروز ۹ ساله می‌شود. در کمتر از یک دهه، شیائومی موفق شده در بازار گوشی‌های هوشمند موفقیت عظیمی را کسب کند که بخش عمده این موفقیت مدیون رویکرد خاص این شرکت است: ارائه‌ی قدرت بالا با قیمت پایین.

شیائومی بارها و بارها گوشی‌های فوق‌العاده جذاب ولی مقرون به صرفه‌ای را روانه‌ی بازار کرده است. گوشی‌های ردمی که شیائومی برند آن‌ها را جدا کرده است، در بین گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده حرف زیادی برای گفتن دارند. در همین حین، گوشی‌های پرچم‌دار سری Mi، تقریباً از تمام قابلیت‌های اصلی پرچم‌داران اندرویدی بهره می‌برند ولی در مقایسه با آن‌ها بسیار ارزان‌تر هستند. همچنین باید به برند پوکوفون هم اشاره کنیم که سال قبل ارزان‌ترین گوشی مجهز به تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۴۵ را روانه‌ی بازار کرد.







از بین دیگر محصولات آن می‌توانیم به مواردی مانند هدفون، سیستم امنیتی، اسکوتر و حتی مسواک اشاره کنیم.

اما شیائومی تنها در زمینه‌ی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه فعالیت نمی‌کند و از بین دیگر محصولات آن می‌توانیم به مواردی مانند هدفون، سیستم امنیتی، اسکوتر و حتی مسواک اشاره کنیم. همچنین شیائومی از تجربه‌ی ایده‌های جدید ترسی ندارد و به‌عنوان مثال گوشی Mi Mix که در سال ۲۰۱۶ عرضه شد، از طراحی کم‌حاشیه و خاصی بهره می‌برد. اگرچه همانطور که انتظار داشتیم طراحی خاص آن مورد استقبال زیادی قرار نگرفت، ولی نشان‌دهنده‌ی آینده‌نگری شیائومی‌ بود و همین‌طور که می‌بینیم، حالا گوشی‌های کم‌حاشیه همه‌گیر شده‌اند. در همین رابطه می‌توانیم به گوشی تاشو شیائومی‌ هم اشاره کنیم که قرار است به‌زودی با قیمت پایینی عرضه شود و از دو ناحیه مختلف تا می‌شود.

اگرچه شاید کاربران با تمام اقدامات شیائومی‌ مانند نقض حریم خصوصی موافق نباشند، ولی در هر صورت، نمی‌توانیم کیفیت بالای محصولات این کمپانی را کتمان کنیم و البته ارائه‌ی محصولات میان‌رده و پایین‌رده از جانب شرکت‌هایی مانند سامسونگ و Realme را هم تا حد زیادی مدیون فعالیت‌های شیائومی‌ هستیم. در بازار گوشی‌های هوشمند که رقابت بسیار گسترده‌ای در جریان است، این شرکت در کمتر از ۱۰ سال موفق شده طرفداران پروپاقرص زیادی را پیدا کند و چنین موفقیتی اصلاً کوچک نیست و امیدواریم همچنان به عرضه‌ی گوشی‌های جذاب ولی مقرون‌به‌صرفه ادامه دهد.

