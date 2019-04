دلایل مختلف و متنوعی وجود دارد که می‌تواند شما را به سمت داشتن آیفون بکشاند. از سرویس‌های اپل مثل iMessage گرفته تا امنیت بالای گوشی‌های آیفون و تجربه کاربری و نرم‌افزاری این گوشی. اما یک چیزی که روزگاری دلیل اصلی برای خرید آیفون به حساب می‌آمد، دوربنی آیفون بود و امروزه دیگر این چنین نیست. دوربین آیفون از رقبای اندرویدی خود عقب افتاده و این موضوع چیزی است که حالا کاربران آیفون ترجیح می‌دهند آن را قبول کنند به جای اینکه به دنبال گوشی با دوربین بهتر بروند.

چهار سال پیش، نیلای پاتل، سردبیر وبسایت ورج، در طملبی نوشته بود که «برای شکست آیفون، باید دوربین این گوشی را شکست بدهید». درآن زمان، اپل عنوان بهترین دوربین در گوشی‌های هوشمند را در اختیار داشت و دوربین یکی از نقاط قوت این گوشی به حساب می‌آمد. شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و حتی توییتر، ناخودآگاه همه کاربران را به سمت تولید محتوای مبتنی بر عکس و ویدیو سوق داد و در چنین شرایطی، داشتن آیفون که می‌تواند به سادگی تمام عکسی خیلی خوب را تحویل بدهد، چیزی ضروری به نظر می‌رسید.

دوربین گوشی‌های هوشمند با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال پیشرفت هستند و این پیشرفت را در محصولات اپل و سامسونگ نمی‌توان دید

مشخصا به نظر می‌رسد نیلای پاتل در تشخیص اینکه دوربین فاکتور بسیار مهمی در دنیای گوشی‌های هوشمند است، اشتباه نکرده و در یکی دو سال گذشته، شاهد پیشرفت چشم‌گیر در این زمینه بوده‌ایم. شرکت‌های چینی و به خصوص هواوی در این زمینه پیشرفت زیادی داشته‌اند اما در طرف مقابل، اپل و سامسونگ که دو فروشنده بزرگ در دنیای گوشی‌های هوشمند هستند، نتوانستند در این زمان، خود را به رقبای چینی خود برسانند.

گوگل در سال ۲۰۱۶ با عرضه گوگل پیکسل، توانست انتظارات از دوربین گوشی‌های هوشمند را بالاتر ببرد و از همین زمان، روند منفی آیفون در زمینه دوربین، مشخص شد. شرکت HTC نیز با گوشی‌های U11 و U11 Plus توانست به خوبی گوگل را به چالش بکشد. سال گذشته هم که هواوی گوشی فوق العاده P20 Pro را معرفی کرد و بار دیگر شاهد شکست گوگل در زمینه دوربین بودیم و انتظارات از دوربین یک گوشی هوشمند، باز هم فراتر رفت تا اینکه گوگل ویژگی نرم‌افزاری Night Sight را معرفی کرد. Night Sight در زمان معرفی خود در چند ماه پیش، یک انقلاب به حساب می‌آمد چرا که می‌توانست تصاویری واضح و روشن را در تاریکی مطلق، به کمک تنها دوربین گوشی‌های پیکسل ثبت کند. حالا هم هواوی بار دیگر با دست پر آمده و گوشی P30 Pro تنها به فاصله چند ماه، چندین قدم جلوتر از ویژگی Night Sight عمل می‌کند. با همین فرمان که برویم، انتظار داریم در فصل پاییز شاهد پیکسل ۴ باشیم و احتمالا گوگل بار دیگر چیز جدیدی در زمینه عکاسی موبایلی معرفی می‌کند و پس از آن بعید نیست دوباره هواوی گوگل را شکست دهد.

اما پس آیفون کجاست؟

این فقط سوال ما نیست؛ معمولا در مقایسه دوربین هواوی P30 Pro، همیشه شاهد هستیم که دوربین این گوشی با پیکسل مقایسه می‌شود و خبری از آیفون نیست. درواقع این به دلیل است که دوربین آیفون از پیکسل ۳ هم عقب‌تر است که این موضوع به پیشرفت کند دوربین این گوشی برمی‌گردد. هرساله آیفون جدید، پیشرفت‌های کوچک در زمینه دوربین دارد اما این پیشرفت‌ها آنقدر کم هستند که حتی به پرچمداران هم دوره خود نیز نمی‌رسند. برعکس این موضوع را در محصولات دیگر اپل می‌بینیم. کامپیوترهای مبتنی بر مک همچنان انتخاب اول برای بسیاری از تولید کنندگان ویدیو و گرافیست‌ها است. آیپدهای اپل هنوز بهترین تبلت‌های بازار هستند و تقریبا رقیبی برای آن‌ها وجود ندارد. اما آیفون اینطور نیست و اگرچه این محصول همچنان در زمینه فیلم‌برداری در جایگاه خیلی خوبی قرار دارد اما عکاسی با آیفون هرسال پیشرفت کوچکی دارد و نمی‌تواند از رقبا عبور کند.

هواوی نخواسته که فقط انتظارات را در زمینه عکاسی در نور کم بالا ببرد. این شرکت یک دوربین پریسکوپی با زوم پنج برابری اپتیکال هم در P30 Pro قرار داده تا در این زمینه هم بتواند رقبای خود را کنار بزند و از همین حالا تبدیل به رقیبی برای گوشی اوپو با زوم ده برابری بشود. اگر تصور کنیم که شرکت وان پلاس که سابقا از تکنولوژی‌های اوپو در ساخت گوشی‌های خود بهره برده نیز سراغ دوربین پریسکوپی برود، ممکن است تا پایان سال میلادی جاری، برای خرید گوشی با دوربین پریسکوپی، بین چهار یا پنج انتخاب داشته باشیم که فوق العاده است. و در نهایت استفاده از این دوربین‌های پریسکوپی، به سود کاربران تمام می‌شود جوری که کاربران می‌توانند زوم ده برابری یا حتی بیشتر با دوربین گوشی خود داشته باشند و در این حالت‌ها هم عکس‌هایی با جزئیات بالا ثبت کنند. ۲۰۱۹ سالی است که دوربین زوم عالی و با کیفیت، به گوشی‌های هوشمند راه پیدا می‌کند و اوپو و هواوی، در این مسیر پیشتاز هستند.

یک دلیلی که برای این پیشرفت‌ها می‌آورند، این است که شرکت چینی مثل هواوی، می‌تواند به راحتی ریسک استفاده از این تکنولوژی‌های جدید را به جان بخرد و اگر موفقیت آمیز هم نباشد، نگرانی از بابت آینده خود نخواهد داشت در صورتی که برندی مثل اپل چنین شانسی ندارد. این موضوع درست است. اما چیزی که حالا هواوی را از اپل متمایز می‌کند، این است که این شرکت از برندی که تقریبا هیچ شهرتی در زمینه تولید گوشی نداشت، با این کارها، خود را به یک‌باره بالا کشیده و حالا گوشی‌هایی لوکس و پرچمدار تولید می‌کند و بزرگ‌ترین نمونه‌های موفقیت آن، دو گوشی هواوی P20 Pro و هواوی میت ۲۰ پرو هستند. این شرکت حتی آنقدر ریسک‌پذیر شده که با گوشی میت X وارد دنیای گوشی‌های تاشو شده و هنوز هیچی نشده، بسیاری محصول هواوی را از محصول ساخته شده توسط سامسونگ، یعنی گلکسی فولد، بهتر می‌دانند. هواوی با پذیرفتن چنین ریسک‌هایی، آنقدر بزرگ شده که حتی سالانه به اندازه اپل گوشی می‌فروشد و عرضه می‌کند.

نوآوری اپل در ساخت محصولات جدید خود، کم‌رنگ‌تر از همیشه شده است. آخرین محصولات سخت‌افزاری که این شرکت در ماه مارس معرفی کرد، توسط بیانیه‌های خبری معرفی شدند و مراسمی برای معرفی آن‌ها برگزار نشد. دلیل آن هم مشخص است؛ طراحی نسل جدید ایرپادز، آیپدهای جدید و آی‌مک‌های جدید، هیچ تفاوتی با نسل‌های قبلی ندارد و تنها مشخصات سخت‌افزاری آن‌ها بهبود یافته است. حتی محصولی که بسیاری منتظر آن بودند یعنی AirPower، نیز به طور کل کنسل شد و قرار نیست این محصول عرضه شود که دلیل آن، محدودیت‌های تکنولوژی و مهندسی اپل عنوان شده است. اگر این روزها چیزی از تیم مهندسی اپل می‌شنوید، نه درباره کارهای خارق العاده آن‌ها، بلکه درباره مشکلاتی است که این تیم به وجود آورده. از کیبردهای باترفلای در مک‌بوک‌های جدید بگیرید (که حتی اپل برای آن‌ها مجبور به عذرخواهی شد!) تا مشکلات سخت‌افزاری دیگری مثل خم شدن کابل نمایشگر در کامپیوترهای این شرکت.

البته این مسائل نیز ممکن است آرامش پیش از طوفان باشند تا در آینده نزدیک، شاهد طراحی‌های جدید اپل باشیم. در چند سال گذشته، آنقدر خبرهای این شرکت را دنبال کرده‌ایم که تعجب نمی‌کنیم اگر اپل تمام مشکلات امروزش را پشت سر بگذارد و محصولاتش را با طراحی جدید و بسیار بهتر عرضه کند. یک مثال در این زمینه، هدفون‌های ایرپادز هستند. این هدفون‌ها اگرچه در نسل دوم‌شان تغییری در طراحی خود ندیده‌اند اما در زمان معرفی نیز با فاصله زیادی، از هدفون‌های رقبای اپل بهتر بودند و هنوز هم جزو بهترین محصولات اپل به شمار می‌آیند. شایعاتی درباره مک‌بوک‌ پرو ۱۶ اینچی و آی‌مک ۳۲ اینچی شنیده می‌شود که این یعنی احتمالا به زودی شاهد نسل جدید کامپیوترهای اپل با طراحی به روز شده خواهیم بود. در این بین، ای کاش خبری درباره پیشرفت دوربین در آیفون بعدی نیز می‌شنیدیم تا کمی به آینده آیفون هم امیدوارتر شویم.

آیفون تقریبا در بیشتر دوران حضورش، استانداردی برای خوب بودن دوربین یک گوشی بوده است. در این دوران حتی محصولاتی مثل نوکیا لومیا ۱۰۲۰ و نوکیا ۸۰۸ PureView آمدند که سعی کردند آیفون را با دوربین ۴۱ مگاپیکسلی به چالش بکشند اما موفق نبودند. حالا هم شاهد موجی از گوشی‌های اندرویدی هستیم که دارای دوربین‌هایی بسیار خوب هستند و پرچمدار تمام این گوشی‌ها، هواوی P30 پرو است که دیگر جایی برای آیفون در بین لیست بهترین دوربین‌های موبایلی (حداقل در بخش عکاسی)، باقی نگذاشته است.

اگر شما از آن دسته طرفداران دو آتیشه آیفون هستید و هر سال آیفون جدید را هم خریدرای می‌کنید، احتمالا نمی‌توانید تصور کنید که دوربین‌های موبایلی تا چه حد پیشرفت کرده‌اند و چقدر بهتر از آیفون هستند. این موضوع چیز بدی هم نیست چراکه دوربین آیفون، با هیچ معیاری «بد» شمرده نمی‌شود. اما در دنیای وسیع گوشی‌های هوشمند، وقتی کاربران تا ابرو در اکوسیستم اپل غرق نشده‌اند و مشخصات دوربین آیفون با دیگر پرچمداران را مقایسه می‌کنند، در می‌یابند که شهرت آیفون با نداشتن بهترین دوربین موبایلی، لکه‌دار شده است.

منبع: TheVerge

The post زمانی عملکرد دوربین، دلیلی بود که مردم سراغ خرید آیفون می‌رفتند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala