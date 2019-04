مثل همیشه، امسال هم حوالی پاییز انتظار داریم آیفون‌های جدید عرضه شوند. حالا در خبری که امروز منتشر شده، قرار است دو گوشی که جایگزین آیفون XS و آیفون XS مکس می‌شوند، دوربین سه گانه داشته باشند. پیش از این تصور می‌شد که تنها آیفونی که جاگیزین آیفون XS مکس می‌شود، دوربین سه گانه داشته باشد اما حالا قرار است آیفون کوچک‌تر هم به دوربین سه گانه مجهز شود. این خبر توسط Macotakara اعلام شده و وی دقیقا مشخص نکرده که کدام آیفون‌های جدید قرار است دوربین سه گانه داشته باشند اما گفته که امسال دو iPhone با نمایشگر OLED و اندازه‌های ۶.۱ اینچی و ۶.۵ اینچی، دوربین سه گانه دارند. نکته جالب اینجاست که در حال حاضر آیفون XS نمایشگر ۵.۸ اینچی OLED دارد در صورتی که Macotakara می‌گوید نمایشگر این گوشی در نسل جدید بزرگ‌تر خواهد شد و به اندازه ۶.۱ اینچ می‌رسد.

اگر این اتفاق بیفتد، نسل جدید iPhone XS، نمایشگری هم اندازه آیفون XR خواهد داشت با این تفاوت که به جای LCD، دارای پنل OLED خواهد بود. این تصمیم از طرف اپل کمی عجیب به نظر می‌رسد و باید ببینیم آیا واقعا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر. همچنین در ادامه این خبر آمده که اپل امسال هم از پورت لایتنینگ برای آیفون‌های جدید استفاده می‌کند و خبری از پورت USB-C در آیفون‌های ۲۰۱۹ نخواهد بود. اما به جای شارژر ۵ واتی، اپل بالاخره می‌خواهد شارژر ۱۸ واتی در بسته‌بندی آیفون‌ها قرار دهد و برای این منظور، کابل آیفون هم از USB معمولی به لایتنینگ، به USB-C به لایتنینگ تغییر پیدا می‌کند.

عکس‌هایی که از پنل داخلی iPhone امسال منتشر شده بود و جایگاه دوربین سه گانه را نشان می‌داد نیز مربوط به آیفون ۶.۵ اینچی بود و حتی Ming-Chi Kuo که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات اپل دارد هم تایید کرده که تنها آیفون ۶.۵ اینچی دارای دوربین سه گانه خواهد بود. حالا اما خبری که Macotakara منتشر کرده، می‌گوید آیفون ۶.۱ اینچی هم دوربین سه گانه خواهد داشت. البته یک نکته وجود دارد و آن این است که تنها مدل‌هایی از آیفون ۶.۱ اینچی [ndn دوربین سه گانه دارند که ظرفیت حافظه آن‌ها بیشتر است و یعنی گران‌تر هستند و مدل پایه همچنان دوربین دوگانه خواهد داشت. چنین چیزی از اپل بعید به نظر می‌رسد و باید صبر کنیم تا منابع دیگر نیز چنین خبری را تایید کنند.

فعلا یک سوال بزرگ این است که دوربین سوم چه کاربردی خواهد داشت؟

گزارش‌ها و شایعات مختلف، درباره کاربرد دوربین سوم، هنوز مشترک نیستند. برخی می‌گویند این دوربین سوم از نوع ToF خواهد بود و برای سنجش سه بعدی عمق میدان کاربرد خواهد داشت. خبرهایی دیگری هم توسط Bloomberg منتشر شد که می‌گفت اپل هنوز نمی‌خواهد دوربین ToF در آیفون استفاده کند و قصد دارد ابتدا دوربین‌های ToF را به آیپد پرو مدل ۲۰۲۰ بیاورد. به جای دوربین ToF، بلومبرگ عقیده دارد که اپل از یک دوربین با زاویه دید عریض استفاده خواهد کرد.

در کنار این شایعات، Macotakara می‌گوید که iPhone جدید ۶.۱ اینچی و آیفون ۶.۵ اینچی OLED، ضخامت بیشتری نسبت به iPhone XS و آیفون XS مکس خواهند داشت و این افزایش ضخامت، کمتر از یک میلی‌متر خواهد بود. اگرچه این میزان افزایش ضخامت قابل لمس برای بسیاری از کاربران نخواهد بود اما به نوع شایعه قبلی Ming-Chi Kuo را تایید می‌کند که آیفون‌های امسال، باتری حجیم‌تری خواهند داشت. پشتیبانی از شارژ بی‌سیم معکوس هم به این گوشی‌ها اضافه می‌شود که برای شارژ ایرپادز ۲ کاربرد خواهد داشت.

اگرچه قرار است اپل در آیفون‌های سال ۲۰۲۰ کلا از نمایشگر OLED استفاده کند اما امسال همچنان نسل جدید آیفون XR، نمایشگر LCD خواهد داشت. همچنین نسل جدید آیفون XR هم شارژ بی‌سیم معکوس را پشتیبانی خواهد کرد. در مورد شارژ بی‌سیم معکوس، شایعه‌های این ویژگی زمانی بالا گرفت که اپل نسل جدید ایرپادز را با کیس‌های پشتیبانی کننده از شارژ بی‌سیم، معرفی کرد.

شایعه قرارگیری شارژر ۱۸ واتی در بسته بندی آیفون‌های جدید نیز اگر صحت داشته باشد، بالاخره شاهد شارژر سریع در بسته‌بندی آیفون‌ها خواهیم بود. گوشی‌های اپل از آیفون ۸ به بعد از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند اما اپل همچنان شارژر‌های پنج واتی را در بسته بندی آیفون قرار می‌دهد که ناامید کننده است.

در نهایت، این شایعات را نمی‌توان به صورت کامل پذیرفت و باید صبر کنیم تا به مرور زمان یا با خبرهای جدید، دوباره شاهد این شایعات باشیم و یا صبر کنیم تا آیفون‌های ۲۰۱۹ رسما معرفی شوند. به Macotakara نیز می‌توان به نوعی اعتماد کرد چرا که وی جزو اولین لودهندگانی بود که سه سال پیش خبر داده بود اپل جک هدفون را از آیفون ۷ حذف می‌کند. همچنین وی سابقه درخشان خود را بار دیگر در زمینه لو دادن ویژگی‌های مختلف آیپدهای اخیر نشان داده بود. اگر اپل سنت هر ساله خود را رعایت کند، باید در ماه سپتامبر شاهد معرفی آیفون‌های جدید این شرکت باشیم. شما درباره آیفون‌های ۲۰۱۹ چه فکر می‌کنید؟ آیا اپل بالاخره دوربین آیفون‌های خود را به سطح رقبای اندرویدی خود خواهد رساند یا خیر؟

منبع: TheVerge

