گوشی های تاشو که تابه‌حال معرفی شده‌اند قیمت بسیار زیادی دارند و ظاهرا تا چند سال آینده هم نمی‌توانند نظر تعداد زیادی از کاربران را جلب کنند. شرکت تحلیلی Gartner علاوه بر اشاره به چالش‌های مربوط به تولید این‌گونه گوشی‌ها و قیمت بالای قطعات آن‌ها، خاطرنشان کرده که این گوشی‌ها به‌اندازه قیمت بسیار بالایشان جذابیت ندارند. طبق پیش‌بینی این شرکت، در سال ۲۰۲۳ گوشی های تاشو تنها ۵ درصد از کل بازار گوشی‌های هوشمند را تشکیل خواهند داد که تقریبا معادل ۳۰ میلیون گوشی است.

به احتمال زیاد اپل هم طی این دوران رشد آهسته دست به تولید گوشی تاشو نخواهد زد.

اگر نظر تحلیلگران Gartner درست باشد، پس به احتمال زیاد اپل هم طی این دوران رشد آهسته دست به تولید گوشی تاشو نخواهد زد. البته این فقط یک فرض است، اما شرکت Gartner چنین تحلیلی را بر اساس شریط موجود در بازار و صنعت ارائه داده است. با توجه به اقدامات گذشته شرکت اپل، می‌توانیم بگوییم که این شرکت زمانی آیفون تاشو را روانه‌ی بازار می‌کند که گوشی های تاشو از مرحله‌ی آزمایشی فاصله گرفته باشند و شرکت‌های مختلف برای دستیابی به بهترین رویکردی که نسبت به قیمت تمام شده مزایای بیشتری داشته باشد، به توافق رسیده باشند.

برای کلیت بازار گوشی‌های هوشمند، شرکت Gartner انتظار تغییر و تحول اساسی ندارد. طبق آمار ارائه شده از جانب این شرکت، عرضه ۱.۸۱ میلیارد گوشی در سال ۲۰۱۸، در سال جاری به ۱.۸ میلیارد می‌رسد و در سال ۲۰۲۰ با دستیابی به آمار ۱.۸۲ میلیارد، شاهد رشد خواهیم بود اما در سال ۲۰۲۱ بار دیگر آمار افت می‌کند و به ۱.۷۹ میلیارد گوشی می‌رسد.

اساسا، این شرکت می‌گوید که بازار گوشی‌های هوشمند در چند سال آینده هم بزرگ‌تر نخواهد شد و این یعنی حتی انقلاب ۵G هم نمی‌تواند تغییر چندانی در این وضعیت ایجاد کند. مانند گوشی‌های تاشو، گوشی‌های ۵G هم اگرچه جذابیت زیادی دارند، ولی احتمالا نمی‌توانند فروش گوشی‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش دهند.

