سال گذشته، شاهد عرضه تراشه های A12 اپل و کایرین ۹۸۰ هواوی بودیم که نخستین تراشه های مبتنی بر معماری ۷ نانومتری محسوب می‌شوند و در این زمینه می‌توانیم به اسنپ‌دراگون ۸۵۵ هم اشاره کنیم. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که تا چند سال آینده در این رابطه شاهد پیشرفت نخواهیم بود زیرا تولید ترانزیستورهای کوچک‌تر با کاهش اندازه‌ی آن‌ها بسیار سخت‌تر می‌شود.

اما ظاهرا این فناوری زودتر از انتظار ما عملی می‌شود. طبق گزارش DigiTimes، حدود یک سال دیگر می‌توانیم انتظار ارائه‌ی گوشی‌های مبتنی بر چنین تراشه‌هایی را داشته باشیم. شرکت تایوانی TSMC که یکی از بزرگ‌ترین سازندگان تراشه‌ها محسوب می‌شود و در ضمن تامین‌کننده تراشه‌های A12 و A13 است، اعلام کرده که زیرساخت‌های مربوط به طراحی تراشه‌های ۵ نانومتری برای مشتریان این شرکت آماده است.

این یعنی شرکت‌هایی مانند اپل از ابزارهای لازم برای طراحی نسل بعدی تراشه‌های خود بهره می‌برند و احتمالا چنین کاری منجر به انتخاب TSMC به‌عنوان تنها سازنده‌ی تراشه‌های اپل در چند سال آینده خواهد شد. اما معماری ۵ نانومتری چه تاثیری در عملکرد دارد؟

اگرچه هنوز برای اظهارنظر در رابطه با چنین مسائلی خیلی زود است، اما TSMC اعلام کرده که این فناوری به آن‌ها اجازه می‌دهد که ۱.۸ برابر ترانزیتسورهای بیشتری را در همان سطح تراشه‌های فعلی تعبیه کند که منجر به بهبود ۱۵ درصدی سرعت برای هسته‌های Cortex-A72 خواهد شد. علاوه بر این، چنین کاری منجر به بهبود مصرف انرژی هم می‌شود.

با توجه به احتمال نهایی شدن چنین تراشه‌هایی در سال ۲۰۲۰، آیفون‌های این سال هم به احتمال زیاد مجهز به تراشه ۵ نانومتری خواهند بود. باید خاطرنشان کنیم که قرار است آیفون ۱۱ تغییرات زیادی از لحاظ طراحی داشته باشد و به همین خاطر نسل بعدی آن‌ها یعنی آیفون ۱۱ اس خواهند بود که عمدتا از بهبودهای داخلی بهره می‌برند و این تکنولوژی می‌تواند چنین هدفی را امکان‌پذیر کند.

البته این تکنولوژی TSMC در اختیار دیگر مشتری‌های این شرکت هم قرار می‌گیرد اما مطمئنا اپل برای اینکه بتواند بخش زیادی از ظرفیت کارخانه‌های آن را بگیرد و در این زمینه زودتر از دیگر رقبا وارد عمل شود، مبلغ بسیار زیادی هزینه خواهد کرد.

