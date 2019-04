برند گلکسی J سامسونگ در گلکسی A ادغام شد

در کشورهای پیشرفته، نام سامسونگ یادآور گوشی‌های سری گلکسی اس و گلکسی نوت است اما به غیر از این گوشی‌ها، سامسونگ انواع و اقسام گوشی‌های دیگر را هم روانه‌ی بازار می‌کند. این شرکت برای اینکه بتواند بازاریابی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه خود را راحت‌تر انجام دهد، برند گلکسی J را به طور کلی کنار گذاشت.

گوشی‌های سری گلکسی J از جمله گوشی‌های بسیار مقرون‌به‌صرفه این شرکت محسوب می‌شوند و این گوشی‌ها معمولا مورد توجه افرادی قرار می‌گرفتند که نمی‌تواستند یا نمی‌خواستند پول زیادی را برای خرید گوشی‌های هوشمند خرج کنند. گوشی‌های سری گلکسی A سامسونگ معمولا از ویژگی‌ها و مشخصه‌های رده بالایی بهره می‌برند که اگرچه کیفیت آن‌ها به گوشی‌های سری نوت و اس نمی‌رسد، ولی با توجه به قیمتی که دارند روی هم رفته گوشی‌های جذابی محسوب می‌شوند.

حالا که سامسونگ‌ برند گلکسی J را کنار می‌گذارد و آن را با گلکسی A یکپارچه می‌کند، به احتمال زیاد در ادامه شاهد کاهش قیمت برخی از گوشی‌های گلکسی A خواهیم بود تا این فاصله کمتر شود. در همین رابطه باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ فردا قرار است از جدیدترین گوشی‌های گلکسی A-از جمله گلکسی A90-رونمایی کند.

منبع: Android Authority

