پیش از این گزارش‌هایی در رابطه با عرضه مدل اصلی گلکسی نوت ۱۰ در کنار مدل کوچک‌تر آن منتشر شده بود و روز گذشته، طبق گزارش یکی از رسانه‌های کره‌ای با دقت بیشتری می‌توانیم به این موضوع اشاره کنیم. بر اساس این خبر، باید انتظار عرضه ۴ مدل گلکسی نوت ۱۰ را داشته باشیم که دو تا از آن‌ها مبتنی بر اینترنت ۵G و دو مدل دیگر هم مبتنی بر فناوری ۴G هستند.

از لحاظ اندازه، دو مدل گلکسی نوت ۱۰ مجهز به نمایشگر ۶.۷۵ اینچی و ۶.۲۸ اینچی معرفی خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد از لحاظ اندازه، دو مدل گلکسی نوت ۱۰ مجهز به نمایشگر ۶.۷۵ اینچی و ۶.۲۸ اینچی معرفی خواهد شد. در پنل پشتی مدل بزرگ‌تر ۴ دوربین تعبیه شده ولی مدل کوچک‌تر فقط مجهز به سه دوربین اصلی است. دو مدل ۵G هم دقیقا مشابه این دو مدل هستند و با این تفاوت که به جای ۴G، از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند.

گویا از آنجایی که اقدام سامسونگ برای معرفی مدل‌های مختلف گلکسی اس ۱۰ با موفقیت زیادی روبرو شده، تصمیم گرفته همین رویکرد را برای گلکسی نوت ۱۰ هم تکرار کند. کاملا واضح است که مدل کوچک‌تر نوت ۱۰ می‌خواهد به‌نوعی موفقیت گلکسی اس ۱۰ ای را تکرار کند و از آنجایی که در سال ۲۰۱۹ تقریبا تمام شرکت‌ها گوشی‌های ۵G معرفی می‌کنند، سامسونگ هم با معرفی دو مدل ۵G می‌خواهد نظر چنین کاربرانی را جلب کند.

