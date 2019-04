احتمالاً می‌دانید که هواوی علاوه بر فعالیت در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند، در دیگر حوزه‌ها هم فعالیت می‌کند. هواوی دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند است و از لحاظ ارائه‌ی تجهیزات مخابراتی هم حرف اول را می‌زند. علاوه بر این فعالیت‌ها، باید خاطرنشان کنیم که این شرکت با بهره‌گیری از واحد اختصاصی Hi-Silicon، تراشه‌های گجت‌های خود را تولید می‌کند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به تراشه قدرتمند کایرین ۹۸۰ اشاره کنیم که قلب تپنده‌ی میت ۲۰ پرو و گوشی‌های P30 است و همچنین نباید مودم ۵G این شرکت را از قلم بیندازیم که برای اولین بار در گوشی تاشو هواوی تعبیه شده است.

اپل هم بعد از قطع ارتباط با کوالکام، برای تأمین مودم گجت‌های خود به همکاری با اینتل روی آورده و ظاهراً اپل می‌خواهد در سال ۲۰۲۰ نخستین آیفون‌های ۵G را روانه‌ی بازار کند ولی به نظر می‌رسد اینتل شاید نتواند در زمان مقرر این مودم‌ها را آمده کند و به همین خاطر احتمالاً عرضه‌ی آیفون‌های ۵G به سال ۲۰۲۱ موکول شود. به هر حال اگر در این زمینه مشکلی پیش بیاید، اپل حالا می‌تواند با هواوی همکاری کند.

طبق گزارش Enagdget که با یکی از منابع آگاه «آشنا به موضوع» مصاحبه کرده، هواوی فروش مودم ۵G Balong 5000 به اپل را در نظر می‌گیرد. چنین اقدامی از جانب هواوی کمی عجیب به نظر می‌رسد زیرا مدتی قبل یکی از مقام‌های ارشد این شرکت گفته بود که مودم‌های Balong مختص استفاده در گجت‌های این شرکت هستند.

اپل می‌تواند بار دیگر به کوالکام مراجعه کند که البته با توجه به حجم دعواهای حقوقی این دو شرکت، چنین کاری بسیار بعید به نظر می‌رسد. اگرچه هواوی برای فروش مودم ۵G خود به اپل ابراز تمایل کرده، اما آیا مدیران ارشد اپل هم تمایلی به خرید مودم‌های این شرکت دارند؟ طی یکی از جلسات دادگاه مربوط به دعوای حقوقی اپل و کوالکام، یکی از مدیران ارشد اپل اعلام کرد که آن‌ها بهره‌گیری از مودم‌های ۵G شرکت‌های سامسونگ و مدیاتک را در نظر گرفته‌اند. اگرچه در حال حاضر اپل برای گجت‌های خود از مودم‌های اینتل استفاده می‌کند، اما مدیر بخش زنجیره تأمین اپل مدتی پیش اعلام کرد که آن‌ها می‌خواهند با یک شرکت تأمین‌کننده دیگر هم به توافق برسند.

دولت ترامپ به همکاری اپل-هواوی چگونه پاسخ می‌دهد؟

مودم Balong 5000 هواوی از شبکه‌های mmWave و sub-6GHz اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و در ضمن با شبکه‌های ۴G LTE، ۳G و ۲G هم سازگار است. نکته‌ی مهم در رابطه با این مودم این است که اپل زودتر از مودم‌های ۵G اینتل می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد و آزمایش‌های خود را انجام دهد.

البته هواوی هم مطمئناً چنین پیشنهادی را از روی خیرخواهی اعلام نکرده و چنین کاری می‌تواند درآمد قابل توجهی برای هواوی به ارمغان بیاورد. در این میان باید به یک موضوع مهم هم اشاره کنیم و آن دولت ترامپ است. طبق نظر این دولت، هواوی تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود و هم‌پیمانان آمریکا برای قطع همکاری با هواوی تحت فشار هستند. با توجه به اینکه مودم ۵G هم دروازه‌ای برای ارسال و دریافت داده‌ها محسوب می‌شود، حتی اگر اپل برای بهره‌گیری از این مودم‌ها راغب باشد، مطمئناً دولت آمریکا به این راحتی‌ها برای چنین همکاری‌ای رضایت نخواهد داد.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala