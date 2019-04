پیش از این در خبرها داشتیم که شرکت اپل قصد دارد در پاییز سال جاری میلادی، مک بوک پرو ۱۶ اینچی عرضه کند. حالا طبق خبر جدیدی که Ming-Chi Kuo اعلام کرده، این نسخه جدید از مک بوک پرو را در بهترین حالت، سال آینده میلادی خواهیم دید.

Kuo پیش‌تر گفته بود که اپل در حال کار روی سری جدید کامپیوترهای مک بوک پرو است و قرار است شاهد یک مدل با نمایشگر ۱۶ الی ۱۶.۵ اینچ در این سری از کامپیوترهای اپل باشیم. همچنین وی گفته بود که مک بوک پرو ۱۳ اینچی نیز قدرتمندتر خواهد شد و خریداران خواهند توانست در نسل جدید، تا ۳۲ گیگابایت حافظه رم برای کوچک‌ترین مدل مک بوک پرو، انتخاب کنند. در زمانی که اولین بار Kuo این اطلاعات را منتشر کرده بود، گفت که این سری جدید از مک بوک پرو را در سال ۲۰۱۹ خواهیم دید اما حالا وی نظر خود را تغییر داده و گفته اپل یا در سال ۲۰۲۰ و یا در ۲۰۲۱، کامپیوترهای جدید مک بوک پرو را معرفی می‌کند.

این تاخیر، چندان هم تعجب برانگیز نیست چرا که هنوز سه سال هم از بازطراحی مک بوک پروهای کنونی نمی‌گذرد و بعید است که اپل به این سرعت، طراحی لپ‌تاپ‌های خود را به طور کل تغییر دهد. اما با توجه به اینکه طراحی کنونی این لپ‌تاپ‌ها، مشکلات زیادی به همراه داشته است، این ایده که اپل بخواهد طراحی این محصولات را زودتر از موعد تغییر دهد نیز عجیب به نظر نمی‌رسد. طراحی کنونی مک بوک پرو در بخش کیبرد مشکلات فراوانی دارد و حتی اپل مجبور به عذرخواهی از این بابت شده است. جدا از کیبرد، کابل متصل کننده نمایشگر این مک‌بوک‌ها نیز مشکل دارد و در خبرها از آن با عنوان Flexgate یاد می‌شود. در هر صورت امیدواریم اپل یا طراحی کنونی لپ‌تاپ‌های خود را بهبود ببخشد و یا شاهد عرضه طراحی جدید در این کامپیوترها باشیم.

در کنار خبر مک بوک پرو ۱۶ اینچی، چند ماه پیش خبرهایی درباره iMac با نمایشگر ۳۱.۶ اینچی و رزولوشن ۶K نیز داشتیم. نمایشگر این کامپیوتر هم قرار است از تکنولوژی جدید به نام Mini LED Backlight بهره ببرد. خوشبختانه این محصول هنوز تاخیر نخورده و در سال جاری میلادی، احتمالا شاهد عرضه این iMac با طراحی کاملا جدید، خواهیم بود.

منبع: TheVerge

The post مک بوک پرو ۱۶ اینچی اپل در بهترین حالت، سال آینده عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala