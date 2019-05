تحریم گوشی های هواوی توسط گوگل برای کاربران ایرانی چه تبعاتی دارد

دونالد ترامپ روز گذشته سندی را امضا کرد که بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی از این به بعد نمی‌توانند بدون اجازه‌ی دولت آمریکا، محصولات مخابراتی را از شرکت‌های چینی مثل هواوی یا زد تی ای خریداری کنند. در ابتدا موضوع صرفا یک درگیری تجاری بین چین و ایالات متحده بود تا اینکه امروز گوگل هم اعلام کرد به ارتباط خود با شرکت هواوی پایان می‌دهد و این موضوع باعث شد پای میلیون‌ها کاربر گوشی‌های اندرویدی وسط دعوا کشیده شود. واقعیت این است که هواوی دومین تولید کننده بزرگ گوشی های هوشمند به حساب می‌آید و صرفا در یکسال گذشته، ۲۰۰ میلیون دستگاه گوشی به فروش رسانده است. در بازار کشور ما هم سهم قابل توجهی به محصولات هواوی اختصاص دارد و تحریم این شرکت توسط گوگل می‌تواند برای کاربران بسیاری مشکل ساز باشد.

صبح امروز خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی گوگل اعلام کرد که این شرکت مجوزهای اندرویدی هواوی را لغو کرده است، چون نام شرکت چینی در لیست مخصوص وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار گرفته و دو شرکت به هیچ عنوان نمی‌توانند باهم مراوده نرم افزاری یا سخت افزاری داشته باشند. اما این قطع همکاری برای کاربران چه معنایی دارد؟ در حقیقت هواوی از این به بعد می‌تواند از نسخه‌ی متن باز سیستم عامل اندروید استفاده کند، اما نمی‌تواند سرویس‌های گوگل مثل فروشگاه گوگل پلی یا اپلیکیشن‌هایی مثل یوتوب و گوگل کروم را روی محصولاتش ارائه دهد.

البته اکانت رسمی توییتر اندروید کمی بعد اعلام کرد کاربران فعلی گوشی های هواوی می‌توانند به استفاده از این سرویس‌ها و دریافت بروزرسانی‌های امنیتی ادامه دهند، اما توضیح نداد تکلیف کاربرانی که در سال‌های آینده موبایل هوشمند هواوی خریداری می‌کنند چه خواهد شد.

تا امروز کاربران ایرانی برای تمام محدودیت‌هایی که در مقابلشان قرار دارند راه‌حل پیدا کرده اند و احتمالا مسیر دور زدن این یکی را هم پیدا می‌کنند. مثلا همین امروز هم بسیاری از گوشی‌های برند شیائومی که در بازار ایران عرضه می‌شوند مجهز به رام چین هستند و به شکل پیش‌فرض امکان استفاده از سرویس‌های گوگل را ندارند. اما کاربران ایرانی با روش‌های جایگزین سرویس‌هایی مثل گوگل پلی را روی این گوشی‌ها نصب می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند.

تنها موضوعی که باقی می‌ماند دریافت بروزرسانی‌های سیستم عامل اندروید است. به طور معمول گوگل نسخه‌های جدید اندروید را توسعه می‌دهد و منتشر می‌کند. کمی بعد هم بروزرسانی‌ها برای نسخه AOSP یا متن باز اندروید عرضه می‌شوند. هواوی به نسخه‌ی متن باز اندروید دسترسی دارد و احتمالا با کمی فاصله‌ی زمانی می‌تواند بروزرسانی‌ها را به دست کاربرانش برساند.

سناریوی دیگر هم این است که هواوی به کلی با پلتفرم اندروید خداحافظی کند و سیستم عامل اختصاصی خودش را توسعه دهد. ظاهرا این شرکت چینی از سال ۲۰۱۲ و زمانی که آمریکا اعلام کرد در مورد هواوی و زد تی ای تحقیق می‌کند، سیستم عامل‌های اختصاصی خودش را توسعه می‌دهد تا اگر روزی نتوانست از ویندوز یا اندروید استفاده کند جایگزین داشته باشد.

در هر حال هواوی اطمینان داده است خریداران موبایل‌های هواوی و آنر در سراسر جهان مشکلی نخواهند داشت. در بیانیه رسمی این شرکت که ساعتی پیش در پاسخ به اقدام گوگل منتشر شد می‌خوانیم:

هواوی همچنان به ارائه بروزرسانی‌های امنیتی و خدمات پس از فروش به تمام محصولات اعم از گوشی‌ها و تبلت‌های هواوی و آنر، شامل محصولاتی که فروخته شده‌اند و یا در بازار به فروش می‌رسند، ادامه خواهد داد. ما به ساختن یک اکوسیستم نرم‌افزاری ایمن و پایدار به منظور ارائه بهترین تجربه کاربری برای همه کاربران در سطح جهان، ادامه خواهیم داد.

به نظر شما تحریم غولی مثل هواوی توسط شرکت‌های آمریکایی، می‌تواند فعالیت این تولید کننده‌ی موفق حوزه تکنولوژی را در جهان تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا ایران هم باید با مشاهده‌ی تجربه‌ی هواوی، به فکر توسعه دادن پلتفرم‌های خارجی و خودکافی در تمام حوزه‌ها باشد؟

منبع متن: digikala