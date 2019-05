گزارش دیجی کالا مگ از رونمایی هواوی P30 Pro و P30 Lite در ایران

در طول یکسال اخیر بازار گوشی‌های موبایل در ایران با مشکلات مختلف مواجه شده بود، از جمله اینکه فعالیت نمایندگی‌های رسمی بسیار کمرنگ شده و در برخی موارد حتی پیدا کردن گوشی‌های موبایل با گارانتی رسمی ممکن نبود. اما مراسمی که شب گذشته توسط هواوی در هتل استقلال تهران برگزار شد نوید می‌دهد که دوباره شرایط به حالت عادی برگردد و شاهد فعالیت رسمی تولید کنندگان موبایل در کشورمان باشیم. هواوی در این مراسم دو گوشی جدید سری P30 را با نام های P30 پرو و P30 لایت معرفی کرد که هرکدام ویژگی‌های قابل توجهی دارند و به پیشرفته‌ترین قابلیت‌های روز مجهز هستند. اما پیش از پرداختن به دو محصول جدید، نگاهی داریم به برخی از آمارهای جالب که در ابتدای مراسم، توسط بابک فیاض قائم مقام هواوی در ایران اعلام شد.

۴۰ درصد هزینه و نیروهای هواوی به بخش تحقیق و توسعه تعلق دارد

زنجیره‌ی تامین هواوی ۱۷۰ کشور جهان را در بر گرفته است

بیش از ۵۰۰ میلیون گوشی هوشمند فعال هواوی در جهان وجود دارد

یک سوم مردم جهان از محصولات هواوی به عنوان بزرگترین تولید کننده حوزه ICT استفاده می‌کنند

سری P بین کاربران هواوی در ایران محبوب است

بابک فیاض در ادامه با معرفی هواوی به عنوان شرکتی پیشرو، برخی از نوآوری‌های ساخت این شرکت را به شرح زیر اعلام کرد:

ساخت اولین کارت حافظه NANO SD

طراحی اولین سیستم شارژ بی‌سیم معکوس (از بدنه‌ی موبایل به ابزارهای دیگر)

اولین شارژ سریع ۵۵ واتی

اولین دوربین موبایل مجهز به هوش مصنوعی

اولین پردازنده‌ی اختصاصی هوش مصنوعی در گوشی موبایل

اولین پردازشگر گرافیکی مجهز به Turbo

قوی ترین مودم ۵G موجود در بازار

سریع ترین گوشی تاشوی مجهز به ۵G

هواوی P30 پرو

در ادامه محمد امین ناهید مدیر بازاریابی هواوی در ایران روی صحنه آمد و ویژگی‌های P30 پرو را در ۴ بخش معرفی کرد.

طراحی

ناچ قطره‌ای ۶ میلی متری

صفحه نمایش بزرگ در بدنه‌ای کوچک

باتری پرحجم در بدنه‌ی خوش دست

اسپیکر ادغام شده داخل شیشه‌ی صفحه نمایش

لبه‌های خمیده و ارگونومیک

صفحه نمایش با نسبت ۱۹.۵ به ۹ با تصویر عریض

بدنه مقاوم در برابر آب

رنگ بدنه با ساختار ۹ لایه

هواوی می‌گوید حاشیه‌های باریک باعث شده بدنه‌ی P30 پرو با وجود صفحه نمایش هم‌اندازه، حدود ۴ میلی متر از رقیبی مثل آیفون Xs Max باریک‌تر باشد. همچنین این شرکت برای اولین بار ساخت بدنه‌های ۲ رنگ با حالت موسوم به Gradient را به دنیای موبایل آورد.

عکاسی

اولین گوشی مجهز به دوربین پریسکوپی با قابلیت بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر

اولین گوشی مجهز به سنسور RYYB با قابلیت جذب نور ۴۰ درصد بیشتر

گشادگی دریچه دیافراگم با ضریب اف ۱/۶

هر دو دوربین اصلی و تله فوتو مجهز به لرزشگیر اپتیکال

قابلیت ویژه برای عکاسی از ماه

قابلیت عکاسی ماکرو از فاصله ۲/۵ سانتی متری

کیفیت بالای تصویر هنگام بزرگنمایی در مقایسه با رقبا

دامنه‌پویایی بالا در عکس‌ها

هواوی می‌گوید برای ساخت این تلفن هوشمند پس از ۴۰ سال حسگر دوربین را متحول کرده است. در این حسگر جدید که SuperSpectrum نام دارد پیکسل های سبز با زرد جایگزین شده‌اند و این موضوع جذب نور را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد. علاوه بر این اندازه‌ی سنسور جدید (۱/۷/۱ اینچی) حدود ۱۲۵ برابر از رقبایی مثل آیفون Xs Max و گلکسی S10 بزرگتر است که این موضوع می‌تواند کیفیت تصویر را افزایش دهد.

در سنسور جدید هواوی میزان حساسیت ISO می‌تواند تا ۴۰۹۶۰۰ افزایش یابد که این موضوع تقریبا ۴ برابر از نسل قبلی بیشتر است.

فیلمبرداری

قابلیت استفاده همزمان از چند دوربین برای فیلمبرداری (Dual View Video)

تقسیم صفحه نمایش به ۲ قسمت برای نمایش زاویه باز و عادی به شکل همزمان

تمرکز هواوی برای بهبود فیلمبرداری در این نسل از ۳ جنبه‌ی جذب نور، لرزشگیری و بزرگنمایی

توان پردازش

بیش از ۲ برابر افزایش توان پردازش نسبت به نسل قبل

فایل سیستم جدید و سریع‌تر

تنها شرکت که روی هر دو اسلات سیم کارت گوشی قابلیت ۴G عرضه می‌کند

باتری با ظرفیت ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعت

شارژ سریع با قابلیت شارژ ۷۰ درصد از ظرفیت در نیم ساعت

شارژ بی‌سیم سریع (۷۰ درصد سریع‌تر از شارژر بی‌سیم آیفون Xs Max)

هواوی می‌گوید در این سری محصولات فایل سیستم جدیدی به نام EROFS توسعه داده که تا ۲۰ درصد نسبت به قبل سریع‌تر است و خواندن اطلاعات از روی آن می‌تواند تا ۶۳/۳ مگابیت در ثانیه افزایش یابد. همچنین در این نسل سرعت پردازش دستگاه به شکل همه جانبه افزایش داشته است. ۷۵ درصد برای پردازشگر، ۴۶ درصد برای پردازشگر گرافیکی و ۲۲۶ درصد برای پردازشگر هوش مصنوعی.

همچنین در این مراسم شاهد رونمایی از P30 لایت بودیم که نسخه اقتصادی پرچمدار جدید به حساب می‌آید.

هواوی P30 لایت

این تلفن هوشمند نیز مثل نسخه‌ی Pro به ناچ قطره‌ای مجهز است. ناچ ۷/۱۲ میلی متری در کنار حاشیه‌های باریک باعث شده ۸۴/۱ درصد از نمای روبروی دستگاه به صفحه نمایش اختصاص داشته باشد. رزولوشن صفحه نمایش دستگاه نیز ۱۰۸۰ در ۲۳۱۲ در نظر گرفته شده که برای لذت بردن از محتوای تصویری روی صفحه نمایش بزرگ دستگاه رقم مناسبی است.

هواوی P30 لایت یکی از معدود میان‌رده‌های بازار است که از دوربین ۳ گانه بهره می‌برد. این محصول می‌تواند موقع عکاسی تا ۲۲ سوژه‌ی مختلف را با استفاده از هوش مصنوعی تشخیص داده و به شکل خودکار بهترین تنظیمات را برای دوربین اعمال کند. دوربین جلوی بدنه نیز ۳۲ مگاپیکسلی است و به شکل خودکار تا ۸ صحنه‌ی محتلف را تشخیص می‌دهد.

نسخه اقتصادی پرچمدار هواوی به پردازشگر قدرتمند کیرین ۷۱۰ مجهز است، در پشت بدنه حسگر اثر انگشت دارد و از یک باتری با ظرفیت ۳۳۴۰ میلی آمپر ساعت بهره می‌برد. این محصول در ۳ رنگ آبی (موسوم به طاووسی)، مشکی و سفید عرضه می‌شود.

زمان عرضه و قیمت

طبق اعلام هواوی، پیش‌فروش P30 Lite از تاریخ چهارشنبه ۱ خرداد با قیمت حدود ۳ میلیون تومان روی صفحه اختصاصی هواوی در سایت دیجی کالا آغاز می‌شود. برای P30 Pro قیمت حدود ۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما قیمت و زمان دقیق عرضه به زودی اعلام خواهند شد.

در پایان از شما دعوت می‌کنیم با تصاویر بیشتری از مراسم رونمایی هواوی P30 Pro و P30 Lite در تهران همراه شوید.

