روز گذشته با خبر تحریم هواوی توسط گوگل، سروصدای زیادی در اینترنت ایجاد شد. یک روز پس از گمانه‌زنی‌های مربوط به آینده هواوی، وزارت بازرگانی دولت آمریکا مجوز موقتی به این شرکت داده تا بتواند به پشتیبانی از محصولات فعلی خود ادامه دهد.

این مجوز محدود تا ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد) اعتبار دارد و به هواوی اجازه می‌دهد که برای پشتیبانی از مشتریان فعلی خود، به همکاری با کمپانی‌های آمریکایی ادامه دهد. این یعنی کمپانی مذکور در زمینه‌ی ارائه‌ی آپدیت‌های نرم‌افزاری برای سخت‌افزارهای فعلی خود، می‌تواند همچنان با گوگل، اینتل، کوالکام و دیگر شرکت‌های آمریکایی همکاری داشته باشد.

این مجوز ۹۰ روزه همچنین خبر خوبی برای شرکت‌های مخابراتی محلی محسوب می‌شود که به زیرساخت‌های هواوی‌ متکی هستند. البته ارائه‌ی چنین مجوزی به معنای حل مشکلات بین هواوی‌ و دولت آمریکا نیست زیرا بر اساس، این شرکت چینی تنها می‌تواند به پشتیبانی از گجت‌های موجود در بازار ادامه دهد. این یعنی اگرچه هواوی‌ همچنان قادر به انتشار به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری برای گجت‌های فعلی خود است، ولی برای عرضه محصولات جدید مبتنی بر تکنولوژی‌های آمریکایی مانند اندروید باید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند.

اگر رابطه میان هواوی و آمریکا تغییری نکند، محدودیت‌های تحریم هواوی دوباره به حالت قبل برمی‌گردد. این کمپانی طی این سه ماه می‌تواند سیستم‌عامل موردنظر خود را توسعه دهد و فریم‌ور جدید را برای گجت‌های فعلی عرضه کند. البته امیدواریم که این سناریو محقق نشود و گوشی‌های هواوی‌ همچنان بتوانند از تمام پتانسیل‌های اندروید بهره ببرند.

منبع: Android Authority

