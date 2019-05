نسل جدید گوگل گلس با قیمت ۱۰۰۰ دلاری معرفی شد

ساعاتی قبل نسل جدید گوگل گلس برای مشتریان سازمانی معرفی شد. این محصول موسوم به Glass Enterprise Edition 2 از لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با گذشته ندارد ولی از سخت‌افزار و نرم‌افزار بسیار قدرتمندتری بهره می‌برد. اول از همه، این گجت مبتنی بر اندروید است و این یعنی توسعه‌دهندگان راحت‌تر از گذشته می‌توانند اپلیکیشن‌های مختص این محصول را بسازند.

یکی دیگر از مهم‌ترین مشخصه‌های نسل جدید گوگل گلس، استفاده آن از تراشه اسنپ‌دراگون XR1 است که عملکرد سریع‌تر-به‌خصوص در زمینه‌ی هوش مصنوعی- و عمر باتری بیشتری را برای مدل تازه‌نفس گوگل گلس به ارمغان می‌آورد. گوگل همچنین به بهبود کیفیت دوربین برای استریمینگ ویدیو اشاره کرده است و در ضمن باید به وجود پورت USB-C برای شارژ سریع هم اشاره کنیم.

گوگل برای کارگرانی که در شرایط خطرناک کار می‌کنند، با همکاری شرکت Smith Optics موفق به ساخت قاب‌های ایمنی برای این عینک شده تا با خیال راحت‌تر بتوانند از آن استفاده کنند.

گوگل گلس در ابتدا برای عموم کاربران عرضه شد ولی بعد از بروز نگرانی‌های زیاد در مورد نقض حریم خصوصی، گوگل تصمیم گرفت آن را برای افرادی مانند کارگران کارخانه‌ها، جراحان و دیگر مشاغل بازطراحی کند. نسل اول نسخه اکسپلورر گوگل گلس با قیمت ۱۵۰۰ دلاری عرضه شد و اگرچه نسل جدید آن با قیمت ۹۹۹ دلاری که دارد به هیچ‌عنوان ارزان‌قیمت محسوب نمی‌شود، ولی به هر حال شرکت‌های بیشتری می‌توانند آن را برای کارکنان خود خریداری کنند.

