اداره امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا در مورد خطرات پهپادهای ساخت شرکت‌های چینی هشدار داده است. در این هشدار آمده که پهپادهای مصرفی، که در آمریکای شمالی بیشتر آن‌ها ساخت کمپانی DJI هستند، می‌توانند اطلاعات حساسی را به چین بفرستند و که در نهایت دولت چین قادر به سوء استفاده از آن‌ها خواهد بود.

بدون شک در جنگ تجاری بین آمریکا و چین، کمپانی DJI هم تا حد زیادی در معرض خطر قرار دارد.

این نهاد امنیتی البته هنوز دستوری را صادر نکرده و در این هشدار هم نامی از DJI برده نشده ولی بدون شک در جنگ تجاری بین آمریکا و چین، کمپانی DJI هم تا حد زیادی در معرض خطر قرار دارد. هفته‌ی گذشته، دونالد ترامپ شرکت هواوی را وارد لیست سیاه کرد و این شرکت دیگر نمی‌تواند با کمپانی‌های آمریکایی مانند گوگل، اینتل و کوالکام همکاری داشته باشد. اگرچه موقتا و به‌صورت محدود این تحریم برداشته شده و مدیرعامل هواوی می‌گوید چنین تحریمی تاثیر چندانی بر این شرکت ندارد، ولی فعلا آینده‌ی هواوی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در بخشی از بیانیه‌ای که DJI منتشر کرده نوشته شده: «در DJI، امنیت اهمیت بسیار زیادی دارد و امنیت فناوری ما مستقلا توسط دولت آمریکا و شرکت‌های مهم آمریکایی تایید شده است.» در بخش دیگر این بیانیه، خاطرنشان کرده که کاربران بر نحوه ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری داده‌های ضبط شده با گجت‌های این شرکت از کنترل کامل و همه‌جانبه‌ای بهره می‌برند.

لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۷، DJI قابلیت جدیدی موسوم به Privacy Mode را معرفی کرد که منجر به قطع ارتباط اینترنت اپلیکیشن موردنظر حین پرواز پهپاد می‌شود. البته ارائه‌ی این قابلیت، در جواب درخواست ارتش آمریکا از کارکنان خود بود که از آن‌ها خواسته بود به دلیل مشکلات امنیتی، از پهپادهای ساخت DJI استفاده نکنند.

منبع: The Verge

The post آیا بعد از هواوی، کمپانی DJI تحریم می‌شود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala