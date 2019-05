پرچم‌داران هواوی در زمینه‌ی عکاسی حرف زیادی برای گفتن دارند و حالا برند آنر هم می‌خواهد در این زمینه عرض اندام کند. دو گوشی آنر ۲۰ از دوربین اختصاصی برای عکاسی ماکرو بهره می‌برند و دوربین اصلی مدل پرو هم مجهز به بازترین دیافراگم در بین دوربین گوشی‌های هوشمند است.

آنر ۲۰ پرو

لنز دوربین اصلی آنر ۲۰ پرو از گشودگی دیافراگم F/1.4 بهره می‌برد که این یعنی نسبت به دیافراگم F/1.8، حدود ۶۰ درصد نور بیشتری روانه‌ی سنسور ۴۸ مگاپیکسلی آن می‌شود. همچنین این دوربین مجهز به لرزش‌گیر اپتیکال و دیجیتال هم هست.

در کنار آن، باید به دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۳ برابری اپتیکال و زوم ۵ برابری هیبریدی اشاره کنیم که به لطف بهره‌گیری از لرزشگیر اپتیکال، کاربران با خیال راحت در محیط‌های کم‌نور می‌توانند بر سوژه موردنظر زوم کنند. در ضمن نباید دوربین ماکرو آن را از قلم بیندازیم که برای اولین بار شاهد ارائه‌ی چنین مشخصه‌ای هستیم. این دوربین ماکرو که مجهز به سنسور ۲ مگاپیکسلی است، می‌تواند از سوژه‌های مختلف از فاصله ۴ سانتی‌متری عکس ثبت کند. در نهایت، شاهد یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولترا واید هم هستیم.

در گوشه‌ی بخش فوقانی نمایشگر، یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده که داخل یک حفره تعبیه شده است. نمایشگر هم ۶.۲۶ اینچ اندازه دارد و مبتنی بر فناوری LCD و رزولوشن ۱۰۸۰+ است. حسگر اثر انگشت هم در لبه‌ی کناری قرار دارد و این گوشی از قابلیت تشخیص چهره هم پشتیبانی می‌کند.

قلب تپنده آنر ۲۰ پرو تراشه کایرین ۹۸۰ که در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است. به لطف تعبیه بخش هوش مصنوعی و واحد پردازش تصویر قدرتمند، حالت شب این گوشی می‌تواند عکس‌های بسیار باکیفیت را در محیط‌های کم‌نور ثبت کند.

انرژی این گوشی از طریق ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۲۲.۵ واتی پشتیبانی می‌کند. این یعنی، در عرض ۳۰ دقیقه شارژ باتری از ۰ به ۵۰ درصد می‌رسد. در نهایت باید بگوییم که این گوشی با قیمت ۶۰۰ یورویی روانه‌ی بازار می‌شود.

آنر ۲۰

مهم‌ترین تفاوت این گوشی با برادر گران‌تر خود، در زمینه‌ی دوربین است. دوربین اصلی همچنان از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد، ولی دیافراگم لنز آن F/1.8 است. در ضمن همچنان شاهد دوربین‌های ماکرو ۲ مگاپیکسلی و دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولترا واید هم هستیم و به جای دوربین تله‌فوتو هم یک دوربین تشخیص عمق تعبیه شده است.

نمایشگر این گوشی مانند مدل پرو، از اندازه ۶.۲۶ اینچی و رزولوشن ۱۰۸۰+ بهره می‌برد. از دیگر شباهت‌های آن می‌توانیم به تعبیه دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی در حفره نمایشگر و قرارگیری حسگر اثر انگشت در لبه کناری اشاره کنیم. در کنار تراشه کایرین ۹۸۰ این گوشی، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارد.

آنر ۲۰ نسبت به مدل پرو باریک‌تر است-۷.۸۷ میلی‌متر در برابر ۸.۴۴ میلی‌متر- و همچنین باتری آن هم با داشتن ظرفیت ۳۷۵۰ میلی‌آمپر ساعتی، اندکی کوچک‌تر محسوب می‌شود. البته در رابطه با فناوری شارژ سریع ۲۲.۵ واتی تفاوتی با برادر گران‌تر خود ندارد. این گوشی با قیمت ۵۰۰ یورویی در بازار عرضه خواهد شد.

