طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، سیستم‌عامل اختصاصی هواوی فاصله‌ی زیادی تا آمادگی کامل دارد. بر اساس گفته‌های افراد مختلف که با سایت The Information صحبت کرده‌اند، پروژه سیستم‌عامل اختصاصی هواوی فراز و فرود زیادی داشته است و برای عرضه نسخه نهایی آن باید زمان نسبتا زیادی صرف شود.

چند روز قبل، گوگل مجوزهای اندروید گوشی‌های هواوی را باطل کرد. روز گذشته، وزارت بازرگانی آمریکا مجوز محدود سه ماهه برای این شرکت چینی صادر کرد تا بتواند طی این مدت برای پشتیبانی از گوشی‌های فعلی خود با شرکت‌های آمریکایی همکاری داشته باشد. با وجود این مشکلات پیش آمده، هواوی روز گذشته اعلام کرده که گوشی‌های آنر ۲۰ از اندروید استفاده می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد که هواوی تمایل چندانی برای استفاده از سیستم‌عامل اختصاصی خود ندارد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اینطور به‌نظر می‌رسد که هواوی‌ تمایل چندانی برای استفاده از سیستم‌عامل اختصاصی خود ندارد و تنها زمانی دست به این کار می‌زند که برای همیشه امکان استفاده از اندروید را برای گوشی‌های خود از دست بدهد. حدودا یک سال پیش، یکی از سایت‌ها گزارش داد که هواوی‌ از سال ۲۰۱۲ برای زمانی که از طرف اندروید تحریم شود، مشغول توسعه سیستم‌عامل اختصاصی برای گوشی‌های خود است.

تمام این ماجراها، مربوط به فرمان اجرایی دولت ترامپ است که هواوی‌ را در لیست سیاه قرار داده و به همین خاطر بدون گرفتن مجوز از دولت این کشور، شرکت‌های آمریکایی حق همکاری با هواوی‌ ندارند.

