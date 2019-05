در چند ماه گذشته، اطلاعات مربوط به یکی از گوشی‌های HTC مرتبا در گوشه و کنار اینترنت پدیدار می‌شود و حالا این گوشی مجوزهای مربوطه در کشور تایوان را دریافت کرده است. معمولا، در اسناد مربوط به این مجوزها اطلاعات چندانی داده نمی‌شود ولی در رابطه با این دوربین، اینگونه نیست.

در اسنادی که برای ارائه‌ی این مجوز منتشر شده، یک طرح از پنل جلویی گوشی مذکور هم قرار دارد. طبق این طرح، گوشی موردنظر برخلاف بسیاری از گوشی‌های ۲۰۱۸، از بریدگی نمایشگر یا حتی حفره نمایشگر بهره نمی‌برد و در عوض HTC به طراحی قدیمی مبتنی بر نمایشگر ۱۸:۹ و حاشیه‌های ضخیم بخش‌های فوقانی و پایینی بسنده کرده است. متاسفانه، در این طرح پنل پشتی قرار ندارد ولی بخش کناری آن هم به تصویر کشیده شده و طبق آن می‌توانیم بگوییم که این گوشی از دوربین دوگانه بهره می‌برد و این ماژول در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی تعبیه شده است.

در رابطه با ویژگی‌های سخت‌افزاری، این اسناد حاوی هیچگونه اطلاعاتی نیست ولی بر اساس شایعاتی که پیش از این منتشر شده، می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از ۶ گیگابایت حافظه رم و اسنپ‌دراگون ۷۱۰ را داشته باشیم.HTC هنوز در رابطه با تاریخ عرضه این گوشی اظهارنظر نکرده ولی در تابستان می‌توانیم انتظار معرفی آن را داشته باشیم و البته هنوز در مورد قیمت آن گزارش موثقی منتشر نشده است.

