دوربین پریسکوپی فناوری تازه‌نفسی نیست ولی بهره‌گیری گوشی‌هایی مانند هواوی P30 پرو و اوپو رینو ۱۰x زوم باعث شده که توجه شرکت‌ها بیش از پیش به سمت این تکنولوژی جذاب جلب شود و حالا سامسونگ هم می‌خواهد از قافله عقب نیفتد. بخش الکترومکانیک سامسونگ تولید انبوه ماژول دوربین مجهز به قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری را آغاز کرده و طبق شایعات منتشر شده، ارائه‌ی آن در نسل جدید گلکسی نوت چندان بعید به نظر نمی‌رسد.





این سنسور از پنل پشتی بیرون نمی‌زند زیرا در مقایسه با ماژول‌های قبلی سامسونگ که ضخامت ۶ میلی‌متری داشتند، ضخامت این ماژول فقط ۵ میلی‌متر است. این ماژول هم مانند دوربین زوم هواوی P30 پرو مبتنی بر فناوری پریسکوپی است ولی به جای لنز مدور، به‌صورت مستطیلی شکل است. لازم به ذکر است که این ماژول به‌صورت عمودی در پنل پشتی تعبیه می‌شود.

سامسونگ‌ برای اینکه قدرت زوم این دوربین را نشان بدهد، عکسی منتشر کرده که در آن شاهد عملکرد این دوربین در حالت معمولی، زوم ۲ برابری و ۵ برابری هستیم. سامسونگ‌ با این کار می‌خواهد در برابر رقبایی مانند اوپو و هواوی عرض اندام کند. در نهایت باید ببینیم که آیا مدل نهایی این دوربین در گوشی موردنظر سامسونگ عملکرد خوبی خواهد داشت یا نه.

