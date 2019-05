بخش موبایل سونی خروج از اکثریت کشورها را تایید کرد

تا حالا، فقط گزارش‌های پراکنده در مورد خروج بخش موبایل سونی از آسیا و خاورمیانه و دیگر مناطق منتشر شده بود. اما حالا بر اساس تصویری که سونی برای استراتژی جدید خود منتشر کرده، می‌توانیم ببینیم که گوشی‌های سونی از کدام مناطق خارج شده‌اند و از این پس کدام مناطق مورد تمرکز این بخش شرکت سونی قرار دارد.

روی هم رفته، سونی حالا می‌خواهد تمرکز خود را به ژاپن، تایوان، هنگ‌کنگ و اروپا معطوف کند. این شرکت مدت‌ها پیش از بازار آمریکا خارج شده و ظاهرا دیگر علاقه‌ای به بازار روسیه و چین ندارد. در ضمن طبق این نقشه، مناطقی که بخش موبایل سونی دیگر حضور چندانی هم ندارد مشخص شده است و از بین آن‌ها می‌توانیم به آفریقا، هند، استرالیا، جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و کانادا اشاره کنیم.

بخش موبایل سونی‌ با حضور کمتر از بازارهای بین‌المللی و کاهش هزینه‌ها از طریق اخراج کارکنان و انجام دیگر کارها، می‌خواهد تا سال ۲۰۲۰ به سودآوری برسد. البته کاربران ساکن مناطق رها شده از طرف سونی، همچنان می‌توانند از طریق خرده‌فروشی‌ها گوشی‌های این شرکت را خریداری کنند و فقط باید مراقب باشند که این گوشی‌ها با شبکه محلی آن‌ها سازگاری داشته باشد. ولی روی هم رفته، با خروج از بازارهای کشورهای مختلف، مطمئنا کاربران بسیار کمتری گوشی‌های این شرکت را می‌خرند. احتمالا از وضعیت وخیم بخش موبایل سونی‌ به خوبی خبر دارید و باید ببینیم که آیا این اقدامات برای بهبود اوضاع این شرکت مثمر ثمر خواهد بود یا اینکه به‌زودی سونی‌ بخش موبایل خود را تعطیل خواهد کرد.

