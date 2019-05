شرکت طراحی تراشه ARM هم ارتباط خود را با هواوی قطع کرد

شرکت انگلیسی ARM که در زمینه‌ی طراحی تراشه‌های مختلف فعالیت می‌کند، به کارکنان خود اعلام کرده روابط بین این شرکت و هواوی به دلیل تحریم آمریکا به حالت تعلیق درآمده و کارکنان این شرکت باید «تمامی قراردادهای فعال، خدمات پشتیبانی و مذاکرات در حال اجرا» را متوقف کنند. اگرچه مقر اصلی شرکت ARM در بریتانیا قرار دارد، ولی بسیاری از طراحی‌های آن حاوی تکنولوژی‌های آمریکایی هستند و به همین خاطر تحریم آمریکا علیه هواوی می‌تواند ARM را هم تحت تاثیر قرار دهد. در یادداشتی که برای کارکنان این شرکت ارسال شده، آمده که آن‌ها دیگر نباید با هواوی و شرکت‌های زیرمجموعه آن مانند آنر همکاری داشته باشند.

اگرچه این تراشه‌ها توسط هواوی‌ طراحی می‌شوند، ولی تا حد زیادی بر تکنولوژی‌های شرکت ARM اتکا دارند.

بیشتر تراشه‌های ساخت هواوی مانند کایرین ۹۸۰ تعبیه شده در P30 پرو، میت ۲۰ پرو و حتی آنر ۲۰ پرو، مبتنی بر معماری ARM هستند. اگرچه این تراشه‌ها توسط هواوی طراحی می‌شوند، ولی تا حد زیادی بر تکنولوژی‌های شرکت ARM اتکا دارند. توقف همکاری بین این دو شرکت، شرایط هواوی را تا حد زیادی سخت‌تر می‌کند. لازم به ذکر است که هواوی همچنان می‌تواند به استفاده و ساخت تراشه‌های فعلی ادامه دهند ولی برای طراحی تراشه‌های جدید نمی‌تواند از تکنولوژی‌های ARM استفاده کند.

هواوی‌ قرار است برای نسل جدید پرچم‌داران از تراشه کایرین ۹۸۵ استفاده کند و با توجه به اینکه روند طراحی و ساخت این تراشه به پایان رسیده، به احتمال زیاد تحت تاثیر این تحریم قرار نمی‌گیرد ولی هواوی‌ برای نسل بعدی تراشه‌های خود با توجه به عدم همکاری ARM، باید تغییرات اساسی اعمال کند.

بنیان‌گذار هواوی‌ گفته که این تحریم از لحاظ توسعه تراشه‌ها برای آن مشکل‌زا نیست زیرا در این زمینه از توانایی بسیار زیادی بهره می‌برند. اما حالا که دیگر نمی‌توانند روی همکاری شرکت ARM حساب کنند، هواوی‌ برای توسعه‌ی تراشه‌های جدید باید با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کند.

منبع: ۹To5Google

