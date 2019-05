در سال گذشته بحثی در این مورد شکل گرفت که اگر آپدیت‌های iOS سرعت آیفون‌ها را کاهش می دهند، آیا اپل این موضوع را باید به اطلاع کاربران برساند یا نه. بعد از آن، یک نهاد نظارتی در بریتانیا تحقیقات گسترده‌ی خود را در رابطه با این موضوع آغاز کرد.

این توافق بر آیفون‌های فعلی و جدید اعمال می‌شود و اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد، نهاد نظارتی مذکور می‌تواند اپل را جریمه کند.

این تحقیقات بعد از اعتراف اپل در اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز شد که این شرکت اعلام کرد آپدیت‌های iOS سرعت عملکرد آیفون‌های قدیمی را تضعیف می‌کند. حالا بیش از یک سال بعد، اپل و دولت بریتانیا به توافق رسیده‌اند و اپل می‌گوید اگر آپدیت iOS عملکرد آیفون‌ها را ضعیف‌تر کند، این موضوع را به اطلاع کاربران می‌رساند.

در بیانیه‌ی رسمی که در سایت دولت بریتانیا منتشر شده، آمده که اپل وعده داده در سلامت باتری و خاموش شدن گاه و بی‌گاه در اختیار کاربران قرار دهد که البته از مدت‌ها قبل، چنین امکانی برای کاربران آیفون‌ها فراهم شده است. این توافق بر آیفون‌های فعلی و جدید اعمال می‌شود و اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد، نهاد نظارتی مذکور می‌تواند اپل را جریمه کند.

