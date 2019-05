آمازون کارهای انبار را به نوعی بازی تبدیل کرده است

کار کردن در انبارهای آمازون بسیار طاقت‌فرسا است و هر کسی از پس انجام وظایف موردنظر برنمی‌آید. در رابطه با فشارهای فزاینده این محیط، گزارش‌های زیادی منتشر شده و با توجه به اینکه آمازون همواره می‌خواهد بسته‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن به دست خریداران برساند، این فشار بیشتر هم می‌شود.

البته اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم، باید به اقدامات آمازون برای بهبود شرایط کار مانند ارائه‌ی حقوق حداقل ۱۵ دلار در ساعت و استفاده از ربات‌ها در بخش‌های مختلف اشاره کنیم. در همین رابطه، آمازون برای اینکه بتواند کارهای انبار را از حالت خشک و خسته‌کننده خارج کند، آن‌ها را به نوعی بازی تبدیل کرده است.

WaPo یک بازی کامپیوتری آزمایشی بسیار ساده است که وظیفه‌ی انگیزه‌بخشی برای کاربران بخش انبار را بر عهده دارد. این بازی که بهره‌گیری از آن برای کارگران اختیاری است، در نمایشگرهای بخش‌های مختلف دیده می‌شود و با اتمام وظایف موردنظر به افراد امتیاز می‌دهد و حتی با گروه‌بندی آن‌ها، انگیزه‌ی بیشتری را برای کار کردن ایجاد می‌کند.

در رابطه با این رویکرد، آمازون تنها نیست و شرکت‌های تاکسی آنلاین اوبر و لیفت هم برای رانندگانی که بیشتر از حد معمول رانندگی می‌کنند، پاداش‌هایی در نظر می‌گیرند. در روزگاری که افراد با خرید مچ‌بندهای هوشمند و مشاهده‌ی تعداد قدم‌های خود، کارهایی مانند ورزش را به‌نوعی بازی تبدیل می‌کنند، کمپانی‌ها هم با بهره‌گیری از این رویکرد می‌خواهند وظایف تکراری و خسته‌کننده را جذاب‌تر کنند.

