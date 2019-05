در هفته‌های اخیر جنگ تجاری آمریکا و چین بسیار وخیم‌تر شده و بعد از افزایش تعرفه‌های مربوط به اجناس ساخت این دو کشور، دونالد ترامپ شرکت هواوی را در لیست سیاه وزارت بازرگانی قرار داد و این یعنی شرکت‌های آمریکایی بدون اخذ مجوز نمی‌توانند با هواوی همکاری داشته باشند. اما در این میان، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت چین برای تلافی این تصمیم، شرکت اپل را تحریم نمی‌کند؟

شرکت تجاری گلدمن ساکس پیامدهای تحریم اپل از جانب دولت چین را بررسی کرده است. طبق بررسی تحلیلگران این شرکت، اتخاذ چنین تصمیمی، منجر به کاهش ۲۹ درصدی درآمد اپل طی سال مالی ۲۰۱۹ می‌شود. لازم به ذکر است که در سال مالی گذشته، درآمد اپل بالغ بر ۵۹.۵ میلیارد دلار بود و این یعنی تحریم اپل برای این شرکت بیش از ۱۷ میلیارد دلار ضرر به همراه دارد.

طبق نظر بسیاری از کارشناسان، دولت چین این کار را انجام نمی‌دهد زیرا فعالیت‌های اپل اهمیت زیادی برای اقتصاد این کشور دارد. در زمینه‌ی فعالیت‌های اپل در چین، می‌توانیم به خط تولید آیفون‌ها اشاره کنیم که توسط شرکت‌های Foxconn و Pegatron انجام می‌شود. اگر دولت چین اپل را تحریم کند، این شرکت به ناچار باید خطوط تولید گجت‌های خود را به کشورهای دیگری منتقل کند و این کار منجر به تعدیل نیرو گسترده خواهد شد. با توجه به اینکه این کشور درگیر جنگ تجاری با آمریکا است، مطمئنا نمی‌خواهد وضعیت اقتصاد خود را بدتر کند.

طی ماه‌های ژانویه تا مارس امسال، درآمد اپل از چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۱.۵ درصدی داشته است. در سه‌ماهه نخست سال جاری، سهم بازار آیفون در چین از ۹.۱ درصد سال قبل به ۷ درصد رسیده است. حتی اگر دولت چین استفاده از آیفون را ممنوع نکند، حس ملی‌گرایی چینی‌ها منجر به کاهش قابل توجه آمار فروش این گوشی‌ها می‌شود. طبق نظر برخی از تحلیلگران، تحریم هواوی از جانب دولت آمریکا، منجر به افزایش فروش گوشی‌های این شرکت در وطن خود می‌شود و البته این در صورتی است که تحریم آمریکا نتواند جلوی تامین قطعات و ساخت گوشی‌های این شرکت را بگیرد.

چند روز قبل، یکی از روزنامه‌های چینی گزارشی منتشر کرد که در آن آمده تعداد زیادی از شهروندان این کشور، در حال کنار گذاشتن آیفون و استفاده از گوشی‌های هواوی هستند. در شبکه‌های اجتماعی چینی، بسیاری از شهروندان نفرت خود را از این تصمیم ابراز می‌کنند و به دوستان خود توصیه می‌کنند که با استفاده از گجت‌های هواوی، از این شرکت حمایت کنند. البته در این میان، بنیان‌گذار هواوی روز گذشته از اپل تمجید کرد و گفت: «آیفون از اکوسیستم خوبی بهره می‌برد و وقتی خانواده‌ام در خارج از کشور هستند، آیفون می‌خرند و از آن استفاده می‌کنند. بنابراین نباید کوته‌بینانه نظر بدهیم که طرفداری از هواوی، لزوما به معنای خریداری و استفاده از گوشی‌های این شرکت است.»

با وجود تمام نکات مطرح شده، در این وضعیت آشفته که اوضاع روزبه‌روز تغییر پیدا می‌کند، نمی‌توانیم با قاطعیت صد در صدی اظهارنظر کنیم. یکی از احتمالاتی که در مورد تحریم هواوی مطرح می‌شود، این است که دونالد ترامپ با این کار می‌خواهد دولت چین را برای رسیدن به یک توافق تجاری بهتر تحت فشار قرار دهد. طبق این سناریو، بعد از به توافق رسیدن این دو شرکت، هواوی هم به سرعت از لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا خارج می‌شود. البته حتی اگر دولت ترامپ با چین به توافق تجاری جامع دست پیدا کنند، باز هم به احتمال زیاد همچنان محصولات هواوی را به‌عنوان تهدیدی امنیتی در نظر می‌گیرند. در نهایت معلوم نیست که این جنگ تجاری بین دو ابرقدرت چه زمانی به پایان می‌رسد.

منبع: Phone Arena

