عرضه آنر ۲۰ پرو به دلیل تحریم آمریکا تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد

خبرهای مربوط به تبعات تحریم آمریکا علیه هواوی ساعت به ساعت بیشتر می‌شود و برای یادآوری باید بگوییم که گوشی‌های جدید هواوی و برند زیر مجموعه آن یعنی آنر دیگر نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کنند. علی‌رغم این موضوع، مدتی قبل اعلام شد که گوشی‌های آنر ۲۰ تحت تاثیر این تحریم قرار نمی‌گیرند و بدون مشکل روانه‌ی بازار می‌شوند. ولی ظاهرا اوضاع اینگونه نیست و مشکلات تحریم دامن حداقل یکی از این دو گوشی را گرفته است.

طبق گزارش یک رسانه فرانسوی تحت عنوان ۰۱Net، گوشی پرچم‌دار آنر ۲۰ پرو پیش از اجرای تحریم‌ها نتوانسته روند دریافت مجوزهای گوگل را نهایی کند و به همین خاطر این گوشی باید بدون پلی استور و دیگر اپلیکیشن‌های گوگل روانه‌ی بازار شود. برند آنر هنگام معرفی آنر ۲۰ پرو تاریخ دقیق عرضه آن را اعلام نکرد ولی طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار بود که در اوایل ماه ژوئیه روانه‌ی بازار شود. اما حالا به دلیل عدم داشتن مجوزهای مربوطه، تاریخ عرضه آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.

در رابطه با مدل معمولی آنر ۲۰ هم باید بگوییم که این گوشی پیش از اجرایی شدن فرمان تحریم، توانسته تمام مجوزها را دریافت کند و در نتیجه برای عرضه آن مشکلی وجود ندارد. لازم به ذکر است که تاخیر در عرضه آنر ۲۰ پرو، در کاهش درآمد هواوی تاثیرگذار خواهد بود. هواوی و برند آنر هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده‌اند.

منبع: Phone Arena

